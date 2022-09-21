Не Туреччина і не США. Яка країна стане туристичним центром світу через 10 років

У прогнозі врахували доходи економіки від туризму

Найбільш туристичними країнами світу у найближчі 10 років стануть Індія та Китай. На туристичному ринку вони потіснять лідерів США та Німеччину.

Про таку картину майбутнього туризму свідчать дані звіту про економічні тенденції Oxford Economics для Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на mixnews.lv .

У лідерах "туристичних економік" – США, Китай та Німеччина

На сьогоднішній день найбільші туристичні економіки світу – у США, Китаю та Німеччині. Втім, центр туризму протягом найближчого десятиліття все більше зміститься в Азію, охоплюючи ще й Індію.

Хоча США все ще займають лідерську позицію у світовому туризмі, але в 2019 році економіка країни отримала від туристичної галузі на 700 млрд доларів менше. 2021-го показники опустилися до 1,3 трлн доларів.

Поки що США посідають перше місце у світовій індустрії туризму, але ця позиція незабаром може змінитися.

Фото: Туристи в Чикаго, США (unsplash.com/richard-tao)

На другому місці за вкладом туризму в економіку – Китай. Незважаючи на ковідні обмеження, країна утримує провідні позиції. Туризм приносить Китаю 814 млрд доларів у ВВП країни.

І за прогнозами експертів, Китай вийде на перше місце у цьому рейтингу вже 2032 року. Внесок галузі подорожей та туризму в економіку країни може зрости на той час до 3,9 трлн доларів.

Німеччина, яка заробляє на туризмі 251 млрд доларів на рік, зараз вважається третьою потужною туристичною країною. За оцінками експертів, Індія може скоро витіснити її, досягнувши цифри 457 млрд доларів.

Зниження доходів від економіки прогнозують також Великобританії та іншим європейським країнам.

Де іноземні мандрівники витрачають більше грошей

Зазначається, що найбільші витрати здійснюють туристи у Європі. Під час пандемії Китай опустився з другого місця на 11 місце з витрат іноземців. А на перше місце за обсягом видатків міжнародних мандрівників вийшла Франція, яка до пандемії перебувала на четвертому місці.

Фото: Туристи у Франції, Париж (unsplash.com/mika-baumeister)

Далі список включає Іспанію, Китай та США.

Цікаво, що Туреччині не прогнозують особливих змін. У 2019 році ця країна займала 18 місце з 20 із вкладом туристичної індустрії в 78,2 млрд. доларів. У 2021 році цей показник знизився до 59,3 млрд. доларів, а країна опинилася на 15-му місці. У доповіді прогнозується, що через десять років Туреччина, як і раніше, не входитиме до десятки найпотужніших туристичних економік світу.

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