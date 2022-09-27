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Таиландский безвиз. Украинцам продлили срок пребывания в стране зимой

Фото: Отдых в Таиланде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам в Таиланде продлят безвизовое пребывание. В высокий сезон в стране можно будет находиться 45 дней вместо 30-ти.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщили в Управлении туризма Таиланда (TAT).

Таиландский центр управления ситуацией с COVID-19 одобрил предложение продлить до 45 дней срок пребывания туристов из стран, имеющих право на безвизовый режим, включая Украину.

Граждане Украины смогут находиться в Таиланде по схеме освобождения от туристической визы с 31 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Такое продление сроков было предложено в TAT, чтобы стимулировать предстоящий высокий сезон, который обычно длится с октября по март.

Украинцы могут находиться в Королевстве Таиланд до 45 дней без оформления визы с возможностью продлить визит на месте еще на месяц. А для более длительного пребывания в стране необходимо будет оформить визу.

Фото: Достопримечательности Таиланда (unsplash.com/worachat-sodsri)

В течение полугода с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года продолжительность безвизового пребывания будет увеличена до 45 дней гражданам таких стран:

Андорра, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бруней, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания , ОАЭ, Великобритания, Украина и США.

Информацию, как получить другие визы и советы для поездки в Таиланд, можно получить на сайте представительства ТАТ в Украине tourismthailand.com.ua или написав запрос на электронную почту: Office@tourismthailand.com.ua .

Напомним, мы рассказывали, какая страна станет туристическим центром мира через 10 лет.

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