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Праздники по новому графику. Что украинцам стоит учесть, планируя путешествия

Понедельник 06 ноября 2023 17:39
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Праздники по новому графику. Что украинцам стоит учесть, планируя путешествия Фото: Празднование Рождества в Криворовне на Ивано-Франковщине (antonapostol.livejournal.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы продолжают путешествовать по стране – интерес к зимним турам в этом году выше, чем в прошлом. Но планирование путешествий приходится менять из-за нового церковного календаря.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор туроператора "Відвідай" Игорь Губилит.

Перенесение официальной даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря повлияет в этом году на работу туристических компаний. Часть путешествий, тематически связанных с традицией празднования, приходится переносить.

"В этом году немного сумбурности с новым церковным календарем. Многие туры на зимний период были "подвязаны" под одно празднование, а сейчас календарь изменился и поэтому приходится смещать даты. Это не только Рождество, но и Николая, Василия, Иордан", – говорит руководитель туристической компании, предлагающей более 400 туров.

По его словам, пока трудно определить, как перенос Рождества повлияет на отпуска, но спрос на зимние путешествия уже выше, чем в прошлом.

"На Новый год туры заказывают уже как месяц, даже есть заказы на 6 января. Брони новогодних туров по состоянию на 4 ноября 2023 года возобновились на 36% по сравнению с количеством заказов путешествий на 4 ноября 2021. В то же время в прошлом году восстановление на эту дату составляло 20% от бронирований в 2021-м", – отмечает Игорь Губилит.

Он добавляет: хотя некоторые заказывают путешествия наперед, многие не спешат покупать туры, потому что не знают, какая ситуация будет в стране в конце декабря.

Между тем, в этом году туристы интересуются теми же путешествиями, что и в предыдущие годы: к замкам, на термальные и горнолыжные курорты, в атмосферные города (например, во Львов или Черновцы), которые включают знакомство с местными традициями и дегустации.

Напомним, мы рассказывали о топ-5 местах для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой. Среди них Львов и Каменец-Подольский.

Также украинцы начали бронировать зимний отдых в Карпатах. В каждой десятой усадьбе места на праздники уже заняты, а места почти во всех отелях еще есть.

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