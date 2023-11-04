"Все житло буде зайняте". Українці почали бронювати зимовий відпочинок у Карпатах

Зимову відпустку чи вихідні у Карпатах варто планувати заздалегідь, адже найкращі готелі та садиби напередодні свят вже можуть не мати вільних місць.

Який попит на відпочинок у зимових Карпатах в цьому сезоні та на скільки подорожчає проживання, РБК-Україна розповіли експерти туристичного бізнесу.

Готелі вже активно бронюють на зимові свята

Плануючи відпочинок, українські туристи бронюють житло в Карпатах в готелях чи садибах самі або звертаються до туристичних компаній. Туристичні оператори викуповують у популярних мережевих готелях блоки номерів, тому інколи напряму вільні номери можна не застати, розповідає в коментарі виданню директор туристичного оператора "Аполло-Тур" Андрій Демура.

За його словами, попит на зимовий відпочинок вже високий, але вільні місця є, бо глибина бронювань зараз невелика. Найбільше люди цікавляться відпочинком на Івано-Франківщині, в районі Буковелю.

"Великий попит на святковий новорічний період – багато хто цікавиться, дехто бронює, хтось чекає. Ще доступні практично всі готелі, за винятком деяких", – розповідає керівник туристичної компанії.

Фото: Відпочинок на курорті Буковель (unsplash.com)

Попит зростає переважно в короткостроковій перспективі також і у туроператора Join UP!. Минулого року підтверджених заявок на зимові місяці у компанії загалом було на 15% більше, ніж цього року, повідомили РБК-Україна в прес-службі компанії.

"Менша кількість заявок від туристів, які минулої зими шукали готелі з автономним електро-, тепло- й водопостачанням для стабільної роботи в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру країни. Поки що ситуація зі світлом більш прогнозована, тому цей запит зменшився", – зазначають у Join UP!.

На період зимових свят наразі туристи частіше вибирають для відпочинку готелі комфорт- і преміум-класу, звертають увагу в компанії.

"Проте це, принаймні частково, пов'язано з більш оперативним формуванням святкових тарифів. Натомість готелі економ- і середнього сегменту потребують істотно більше часу на формування цін на свята".

"У кожній десятій садибі місця на свята вже зайняті"

Туристи все більше обирають для відпочинку в Карпатах не готелі, а садиби, де можливе усамітнення. Таку тенденцію помітив засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

За його словами, вже починається перегляд варіантів зимового відпочинку в садибах. Чимало людей вже бронюють житло заздалегідь.

"Минулий туристичний зимовий у Карпатах був дуже провальний через відключення світла, бо більшість садиб працюють на електричному опаленні. Вони або не змогли приймати гостей, або бронювань було небагато. Ті, хто працював на генераторах, виходили "в мінус", – розповів експерт у коментарі РБК-Україна.

Фото: Туристи все більше обирають садиби замість готелів (gettyimges.com)

На додачу до цього довго не було снігу. Навесні серед власників садиб були панічні настрої та невпевненість, що буде з туризмом, поки триває війна.

"Але з середини червня до кінця вересня було заброньоване все житло, садиби були переповнені. Завдяки літу власники почали оптимістичніше сприймати майбутнє. Літній сезон показав, що навіть попри війну людям потрібно відпочивати. І це стало "лакмусовим папірцем" майбутнього зимового сезону", – розповідає Олексій Войцеховський.

Минулого тижня він спілкувався із 150 власниками садиб: у 10% з них на новорічний період всі місця вже заброньовані.

"У багатьох власників житло повністю заброньоване з 20 грудня по Різдво", – каже він.

Найпопулярніші локації у Карпатах – навколо Буковелю. Багато хто обирають Татарів, Яблуницю, Микуличин, Ворохту, бо вони найближчі до курорту.

"Там багато туристичних локацій, є екскурсійні пропозиції, багато трас, в тому числі для початківців. Але ціни навіть взимку там набагато нижчі, бо Буковель – це "космос" по цінах", – зауважує фахівець.

Також туристи часто обирають відпочинок у Славському на Львівщині, Пилипці та Драгобраті на Закарпатті.

Фото: Готель у Карпатах (facebook.com/korunaua)

На скільки зростуть ціни у готелях та садибах

За спостереженнями Андрія Демури, з минулого року ціни в готелях майже не змінилися, хіба що в окремих закладах зросли в межах 10%.

Але у Join UP! кажуть: вартість відпочинку цього року порівняно з 2022 року збільшилась приблизно на 20-30% без урахування періоду різдвяних і новорічних свят, коли ціни можуть бути вищими:

"Подорожчання більш помітне в готелях, що пропонують додаткові послуги: харчування, спа-процедури. Там, де мова йде виключно про проживання, цінники майже не змінились".

Водночас у садибах також піднімають ціни – на осінь піднялися ціни на проживання в середньому на 10-15% порівняно з літом, зазначає Олексій Войцеховський.

"Ціни порівняно з минулою зимою будуть не набагато вищі, тому що їх приведуть до позначки, яка була напередодні минулого сезону. Поки не бачу, щоб хтось підвищував ціни, навіть попри те, що подорожчало опалення", – каже він.

Але до порівняно із осінніми цінами подорожчання в зимовий сезон складе 20%. Водночас на святкові дати в деяких садибах ціни зазвичай піднімаються на 100%.

"Восени житло вартістю від 800 грн за добу на двох у Карпатах ще є. Дешевше буває зняти кімнату чи номер на другому поверсі, коли на першому живуть господарі. Якщо це окреме житло – номер-стандарт, якщо садиба не VIP-класу, може зараз коштувати 800-1000 грн на добу (двоє дорослих і дитина) без харчування", – наводить він приклади цін на проживання у садибах.

Для прикладу, економ-номер у садибі-комплексі на 22 номера в Татарові взимку – вже від 1200 грн, а номер-стандарт – від 2000 грн. На святковий сезон "економ" коштуватиме вже 2200 грн, а на Новий рік – взагалі 6600 грн. Стандартний номер з 29 грудня по 2 січня коштує 4000 грн, а сама новорічна ніч – 8400 грн.

Фото: Номер у готелі в Карпатах (booking.com)

"Тому що власники садиб розуміють, що на Новий рік при будь-якому розкладі абсолютно все житло буде заброньоване. Взагалі з 28 грудня по 2 січня ціна у приватних садибах мінімум у два рази вища", – звертає увагу засновник туристичного порталу.

Попри високі ціни, новорічні свята туристи можуть провести і при свічках – не в усіх садибах є генератори на випадок відключення світла. Так само переважна більшість житла має лише електричне опалення.

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