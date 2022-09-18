Существует на картах, но не в реальности. Что такое Остров Ноль и зачем его придумали

Остров Ноль (на английском — Null Island) — вымышленный остров в Гвинейском заливе, который "расположили" на карте в точке отсчета системы географических координат, где пересекаются экватор и нулевой меридиан. Глубина в этом месте достигает 4940 метров.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что это за место, почему его назвали "Островом Ноль" и зачем стали отмечать на карте.

Придумали в 2011 году. Что такое Остров Ноль

Выдуманный остров добавлен в набор переданных в общественное достояние геоданных Natural Earth. Там описывает этот объект как "остров площадью 1 квадратный метр" со шкалой ранга 100, у которой нет положения на карте. Остров придумали в шутку в 2011 году, но его используют во многих картографических системах для отслеживания ошибок в расчёте координат.

Остров "находится" в Гвинейском заливе сравнительно недалеко от Африканского побережья. В точке, которую назвали Остров Ноль, пересекаются две базовые линии геодезических измерений, нулевой меридиан и экватор, выраженные в долготе и широте: 0°N, 0°E.

Нулевой остров — это просто разговорное название пересечения этих двух основных ортодромий. Ортодромия (или большой круг) — это максимально длинная линия, очерченная вокруг сферы, разделяющая ее на две совершенно равные половины или полушария.

Видео: Null Island – место, которого не существует в реальности, но оно есть на карте (youtube.com/Minute Earth)

Экватор, равноудаленный от полюсов, делит планету на северное и южное полушария. Гринвичский меридиан, который делит мир на восточное и западное полушария — более условная линия. Его статус нулевого меридиана мира был установлен только в 1884 году на Международной конференции по меридианам в Вашингтоне, округ Колумбия. Французы воздержались при финальном голосовании: они выступали за парижский меридиан.

С 1884 года точке пересечения меридианов никто особо не предавал значения. А в 2011 году эта точка внезапно появилась в общедоступном наборе картографических данных Natural Earth как "Нулевой остров". Это положило начало интересному процессу: внезапно стали рисовать карты "острова", придумали даже флаги и вымышленные истории о нем.

С какой целью Остров Ноль обозначают на карте

В прошлом, до появления компьютеров, широту и долготу рассчитывали вручную. Позже разработали систему использования спутников, чтобы определять, где кто-то или что-то находится на Земле. С помощью компьютеров люди начали записывать координаты различных точек и хранить их в базах данных. Таким образом, вы можете легко рассчитать расстояние между вашим местоположением и любой другой точкой на Земле.

Фото: Расположение Острова Ноль на карте мира (Wikipedia.org)

Но что произойдет, если одна из этих записей в базе данных получит неправильные координаты? Например, максимальное значение широты составляет 90 градусов (Северный полюс). А максимальное значение долготы - 180 градусов (половина Земли от Гринвича).

Что будет, если вы введете значение координат (91, 181) в базу данных координат? Эти значения не имеют смысла. Поэтому вместо этого они меняются на (null, null). Это означает, что таких координат не существуют.

Фото: Погодный буй системы ATLAS (Autonomous Temperature Line Acquisition System), расположенный на координатах острова Ноль (Wikipedia.org)

Если это преобразуется в число с плавающей запятой, оно становится (0, 0). Это приводит к тому, что любые "плохие" координаты оказываются в точке (0, 0) в базе данных. Чтобы эти ошибки было легче найти в базах данных, этому месту, квадратному метру на нулевой широте и нулевой долготе, было присвоено название "Остров Ноль".

Станция Soul Buoy в нулевой точке

В 1997 году США, Франция и Бразилия установили в Южной Атлантике 17 буев для наблюдения за погодой и морем. Один из них пришвартован к морскому дну (около 16 000 футов или 5 км в глубину) точно на 0° северной широты, 0° восточной долготы.

Это станция 13010, также известная как "Soul Buoy". Она измеряет температуру воздуха и воды, скорость и направление ветра и другие переменные в нулевой точке. Все 17 буев, названных в честь разных музыкальных жанров, ежегодно проверяют. Ведь они привлекают внимание рыб. А значит, и рыбацкие лодки, что может привести к повреждению оборудования или самого буя.

Отметим, в Италии платят 15 000 евро за переезд на живописный остров.

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