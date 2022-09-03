Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город

Работникам предприятий предлагали ранний выход на пенсию и помощь в открытии бизнеса

Продолжаем знакомить вас с историями превращения польских городов в привлекательные туристические направления.

В этот раз для TRAVEL РБК-Украина директор польской туристической организации Влодзимеж Щурек рассказывает о городе Катовице. Когда-то здесь гремели шахты, добывая из-под земли уголь для энергетики. Это был полностью индустриальный город вроде Донецка, Луганска или другого промышленного города в Украине. Был период, когда экология в Катовице была худшая по стране. Но затем многое изменилось в лучшую сторону.

Катовице - город в южной Польше, столица региона Верхняя Силезия. Для украинцев за последние годы город стал хорошо известным из-за расположения там аэропорта Катовице-Пыжовице.

Отсюда лоукосты Ryanair и WizzAir совершают бюджетные вылеты по всей Европе. Аэропорт находится в 40 км от центра города, поэтому посмотреть лучшие места в Катовице не всегда удается. Но город точно заслуживает остановки во время путешествия.

Фото: Аэропорт города Катовице (wikipedia.org)

Фото: Расположение города Катовице на карте Польши (скриншот с сайта google.com)

Промышленная революция, стремительное развитие и ужасная экология

Стремительное развитие Катовице обязано промышленной революции второй половины 19 столетия. Небольшое поселение стало центром сталелитейной и горнодобывающей промышленности под польским, чешским и немецким влиянием.

Индустриализация происходила в то время, когда город находился под властью Пруссии. Многие специалисты и рабочие индустрии, поселившиеся здесь, разговаривали по-немецки. Местный язык, основой которого является старопольский, вобрал в себя многочисленные германизмы и чехизмы.

Фото: Вид на кузницу Богуцкую середины ХІХ столетия (wikipedia.org)

Тяжелый и опасный труд объединял и укреплял местную общину. Еще до Второй мировой войны жители города чувствовали свою самобытность и не желали видеть себя на любой стороне - ни на польской, ни на немецкой.

Во время войны немцы силой призывали силезцев в армию. Это имело последствия позже, когда коммунисты перебрали власть в Польше. Тех, кто не погиб на войне и не попал в советский плен, преследовал сталинский режим. Однако тогдашней власти были нужны прежде всего угольные и сталелитейные заводы, чтобы отстроить разрушенную страну. Поэтому после смерти диктатора террор ослабел, но началась жестокая эксплуатация населения.

Видео: Катовице в 2022 году (Youtube.com/Lece w miasto)

Город продолжал расти, как на дрожжах. И стал столицей агломерации, где проживало уже более 3 миллионов жителей. Важнее тогда были добыча, производство, рекордные планы, а здоровье людей и природа мало волновали коммунистическую власть. Состояние экологии было насколько плохим, что детей вывозили на оздоровление в другие регионы.

Постоянная жизнь в Силезии могла привести к серьезным заболеваниям. Угольная пыль повсюду, дым из металлургических труб, горнорудные работы, которые вызывали просадку грунта, терриконы и свалки промышленных отходов и многочисленные несчастные случаи на производстве чрезвычайно усложнили жизнь во всем регионе.

Закрытие шахт и озеленение. Как город менял лицо

За последние 25 лет город и регион полностью изменили свое лицо. В конце 20 века стало понятно, что дальнейшие работы с угольными шахтами при действующих условиях были невозможны.

Копать дальше месторождения для добычи угля стало экономически невыгодно. Евросоюз признал чрезвычайно вредным для окружающей среды угольные электростанции и ввел значительные налоги и сборы. Это стало началом изменений для Верхней Силезии.

Фото: Угольная шахта "Wieczorek", около 1915 года (wikipedia.org)

Убыточные шахты закрывали одну за другой. Шахтерам предлагали досрочный выход на пенсию или субсидии и помощь в открытии бизнеса. Пустыри, свалки промышленных отходов и терриконы засаживали зеленью. Более 600 видов растений приспособились к специфическим условиям и помогли "вылечить" местную экологию. Так, выращивание березы обогатило окружающую среду кислородом, заменив выбросы серы из шахт, как было когда-то.

Самый экологически заброшенный регион Польши превратился в лидера лесонасаждений. Освобожденная от пыли и дыма природа начала возрождаться. Изменения стали заметны довольно быстро.

Сегодня половина города утопает в зелени. В Мурцковском лесу растут столетние буки и лекарственные растения, а городские парки Костюшко и Долина Трех Прудов - самые любимые среди жителей Катовице.

Музеи и концертные залы вместо шахт

Что же случилось с шахтами? Интересно, но их не законсервировали полностью, а превратили в музеи и культурные заведения, где бывшие шахтеры проводят экскурсии.

Также на протяжении последнего десятилетия Катовице активно работает над преобразованием пространства. На месте одной из шахт построили зону культуры Катовице. Она включает Международный конгресс-центр с зеленым садом на крыше, зал Национального симфонического оркестра польского радио и Силезский музей на глубине 12-16 метров под землей.

Фото: Зона культуры Катовице. Еще в 1990-х годах здесь работала угольная шахта (polscha.travel)

Центр горной индустрии сегодня носит почетное звание творческого города в области музыки от ЮНЕСКО. Сегодня Катовице - современный мегаполис. Здесь проводят важные события и музыкальные концерты. Это OFF Festival, Таурон Новая Музыка, Рава Блюз, Фестиваль джазового искусства, Международный конкурс дирижеров им. Г. Фительберга и Международный музыкальный конкурс им. Кароля Шимановского.

В Катовице проходят кинофестивали (Международный фестиваль кинопродюсеров Regiofun), театральные фестивали (Национальный конкурс режиссерского искусства "Интерпретации"), фестивале уличного искусства (Katowice Street Art Air). Город присоединился к развитию польского джаза, блюза, хип-хопа и традиций создания любительской музыки.

Фото: Современная городская архитектура Катовице (unsplash.com)

Переосмысление истории и современная архитектура

Катовице среди других городов Польши имеет самую интересную и многочисленную группу достопримечательностей в стиле модерн. Основные – это здание администрации Силезского воеводства и Силезского сейма. Ее особенность – лифт-патерностер, кабины которого постоянно двигаются. В подвалах здания спрятана казна, защищенная механизмом, который в случае нападения утопит ее содержимое в бассейне.

Центр города украшает "блюдце" от архитекторов Мацея Гинтовта и Мацея Красинского. Это один из самых посещаемых центров спорта и развлечений в Польше. Стальная конструкция купола легендарного Сподека (именно так называют его поляки) весит 300 тонн!

Фото: В Катовице находится один из самых посещаемых центров спорта и развлечений Польши (polscha.travel)

Бывший квартал малосемеек для семей горняков Никишовец сегодня является архитектурно уникальным. Комплекс Никишовец называют наиболее аутентичным фрагментом агломерации. Он возведен в 1908-1918 годах по плану Джорджа и Эмиля Зиммерман из Берлина. Дома горняков на шленском диалекте называются "Фамильоками".

Сегодня на улицах можно почувствовать вкусный запах крупника, жимлоков или вуштзупы – региональных блюд, которые подают в местных уютных ресторанчиках и кафе. Никишовец расположен на Пути памятников техники, который объединяет все связанное с промышленным наследием Силезского воеводства.

Фото: Силезский музей (polscha.travel)

Фото: Фестиваль Tauron Nowa Muzyka (wikipedia.org)

На этом же маршруте лежит интересное здание Гишовец – жилой дом, построенный для рабочих концерна Giesche. Этот проект построен по концепции "город-сад" английским градостроителем Эбенезером Говардом. Частью маршрута являются не менее интересные Музей металлургии цинка и бывшая фабрика фарфора, превращенная в технологический парк.

Больше о Польше: polscha.travel

Сайт города Катовице: katowice.eu

Напомним, советская армия разрушила 90% Гданьска. Мы писали, как отстроили город после Второй мировой войны.

Также после ужасных разрушений отстроили и Варшаву, столицу Польши.