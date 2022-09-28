Платні дороги та штрафи. Що потрібно знати при поїздці за кордон на своєму авто

За різними оцінками, через вторгнення РФ з України за понад півроку тимчасовий притулок до ЄС попросили понад 4 мільйони українців. Багато хто з них перетинає кордон на своєму автомобілі.

TRAVEL РБК-Україна розбиралося, що потрібно знати українцям, які виїжджають до ЄС на власному авто.

Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто

Щоб мати право виїхати з України на своєму авто та пересуватися ним територією Європейського Союзу, потрібно лише кілька документів, каже РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко. Він перераховує необхідний перелік.

При перетині кордону на машині вам потрібно мати:

страховку "Зелена карта" (обов'язкова з 29 квітня 2022 року);

водійські права;

техпаспорт (може бути оформлений на іншу людину).

"Якщо ви не є власником автомобіля, на якому виїжджаєте з України, з огляду на нинішню ситуацію на кордоні можуть поставитися з розумінням і не вимагати підтвердження надання дозволу на користування транспортним засобом та права виїзду за кордон (генеральної довіреності)", — каже він.

Однак, оскільки в додатку "Дія" вже доступна функція шерингу техпаспорта. Рекомендуємо нею скористатися, щоб уникнути додаткових питань під час проходження митного контролю.

Фото: В "Діі" доступна функція шерингу техпаспорта (Віталій Носач/РБК-Україна)

При виїзді за кордон на своєму авто також бажано мати:

відмітний знак України на автомобілі (UA – розміщується на транспортних засобах позаду).

державний номерний знак. Якщо у вас є індивідуальний номерний знак, пам'ятайте, що він діє тільки на території України. За кордон можна їхати тільки державними номерними знаками.

Скільки коштує "Зелена карта" та де її купити

"Зелена карта" – це аналог української автоцивілки, яка діє за кордоном. Вона забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю та майну третіх осіб внаслідок ДТП. Таким чином, постраждалий і винуватець ДТП фінансово захищений, маючи таку страховку.

Влітку 2022 року Моторне (транспортне) страхове бюро України запровадило нові тарифи на "Зелені карти". Наприклад, ціна за страховку на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищили до 913 грн (раніше коштувала 723 грн). Вартість страховки на один місяць для легкових автомобілів сьогодні становить 1,453 тис. грн (раніше – 1,150 тис. грн).

З 24 лютого українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без "Зеленої карти", проте Нацбанк все ж таки рекомендує купувати таку страховку, каже у коментарі РБК-Україна адвокат Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова та Партнери" Марина Семенова.

Фото: "Зелена карта" потрібна для перетину кордону з Польщею (facebook.com/DPSUkraine)

"Його варто купити, тому що 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс буде потрібний при перетині кордону з Польщею. Практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами. Необов'язково наявність "Зеленої карти" буде перевіряти під час перетину кордону, але варто оформити його на певний період (мінімальний термін, на який видають поліс – 15 днів)".

"Зелена карта" передбачає мінімальний термін укладання договору – 15 днів, максимальний – 1 рік. При цьому кількість перетинів кордону під час дії поліса не обмежена", - пише у своєму блозі журналіст та мандрівниця Ірина Савіна.

За її словами, таку страховку можна придбати на будь-якому українському кордоні. Або заздалегідь і навіть перебуваючи за кордоном – на страховому порталі. Дійсний як паперовий поліс, так і електронний, який прийде вам на електронну пошту після оплати.

Як довго можна їздити на своєму авто в Європі

Якщо ви хочете використовувати для поїздок Європою автомобіль з українськими номерами, то згідно з європейським законодавством на це є 6 місяців. За півроку треба буде виїхати з ЄС і знову в'їхати на його територію, щоб "обнулити" цей термін.

У випадку, коли через 6 місяців автомобіль все ще необхідний вам у Європі, існує три способи, як його можна "легалізувати":

розмитнити та поставити машину на облік у Європі (за розмитнення доведеться заплатити приблизно третину вартості автомобіля);

кожні 6 місяців перетинати кордон, щоб обнулити термін ввезення;

продати автомобіль в Україні та купити інший автомобіль у Європі.

Фото: В українців без статусу тимчасового захисту є півроку на користування своїм авто у Європі. Після цього термін потрібно "оновити" (unsplash.com)

Ті громадяни України, які набули статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, мають право на використання як українських прав, так і зареєстрованих в Україні власних автомобілів без їх конвертації та реєстрації за новим місцем проживання протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту, звертають увагу у VisitUkraine.Today.

У більшості країн-членів ЄС – до 4 березня 2023 року, у Польщі – до 31 грудня 2022 року. Але загалом – до 6 березня 2025 року згідно з Регламентом, який передбачає щорічну пролонгацію дії статусу захисту у деяких країнах ЄС.

"Ті українці, які не скористалися правом на тимчасовий захист або були позбавлені його через недотримання або порушення його умов, повинні замінити права (за винятком прав міжнародного зразка) та перереєструвати транспортний засіб. Порушення згаданих зобов'язань загрожує українцям притягненням до адміністративної відповідальності (штрафів), у деяких країнах – аж до конфіскації авто", – зазначає Антон Тараненко.

Які правила діють у Швейцарії

Вказані вище правила не відносяться до Швейцарії, яка не входить до Європейського Союзу. Українці, які мають чинні права водія, в яких всі дані продубльовані на латиниці, можуть користуватися ними до закінчення терміну дії. Надалі такі посвідчення водія мають бути замінені на посвідчення водія швейцарського зразка.

Фото: Швейцарія не входить до ЄС, і правила користування авто для іноземців у цій країні відрізняються (unsplash.com)

Також громадяни України можуть користуватися своїми українськими автомобілями у Швейцарії протягом 6 місяців без митних формальностей. Якщо особи зі статусом захисту "S" використовують свої транспортні засоби, зареєстровані за кордоном, понад 6 місяців, їм необхідно запросити Zollbewilligung 15.30 (митний дозвіл 15.30). Воно дійсне протягом 2 років з дати в'їзду до Швейцарії.

Платні дороги у Європі

Пільговий проїзд платними європейськими автобанами, на жаль, у багатьох країнах вже недоступний для авто на українських номерах.

Наприклад, у Польщі платний проїзд повернули 1 червня, а от у Чехії ще можна безкоштовно їздити всіма дорогами до 30 листопада, додає Антон Тараненко.

Віньєтка – паперовий стікер, що купується у спеціальних пунктах. Його приклеюють на внутрішню частину лобового скла. Інструкція зазвичай написана на звороті. У деяких випадках на віньєтці необхідно написати номер транспортного засобу, на якому вона використовуватиметься.

Вартість віньєтки на 10 днів в середньому по країнах ЄС становить від 8 до 15 євро.

Що робити, якщо українські права були вкрадені чи втрачені

За словами мандрівниці Ірини Савіної, у такому разі потрібно підтвердити в українських органах влади, що особа має дійсні права водія в Україні, що жодна інша держава не видала цій особі нові права, і що права не були обмежені, призупинені або відкликані (необхідно надати медичну довідку про те, що людина втратила права фізично та морально готовий до управління).

За дотримання всіх умов вам видадуть права тієї ж категорії, що і в Україні, і на період дії статусу захисту.

Фото: У більшості європейських країн перехід на зимові шини є обов'язковим (unsplash.com)

Якщо авто зламалося в дорозі

Якщо ваша машина зламалася, а поблизу немає поліції чи місцевих, які можуть допомогти з евакуацією авто у СТО – потрібно самостійно дзвонити до служби евакуаторів. Контакти різних сервісів у деяких країнах Європи можна дізнатися за посиланням.

Перехід на зимові шини в Європі є обов'язковим.

Багато хто з українців, хто виїхав до Європи у лютому-березні, досі їздить на зимовій гумі через високу вартість як самих шин, так і “перевзуття” авто.

"Однак, якщо ваш автомобіль на літній гумі, варто пам'ятати, що у більшості європейських країн перехід на зимові шини є обов'язковим. Наприклад, в Австрії, Латвії та Чехії використання зимових шин необхідне вже з 1 листопада", — звертають увагу у Visit.Ukraine.

Раніше повідомлялося, чи варто українцям купувати страховку перед виїздом за кордон, якщо вони рятуються від війни. Також стало відомо, що зміниться для українців у роумінгу ЄС.