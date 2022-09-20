Чи треба українцям оформлювати страховку, рятуючись від війни за кордоном

Що треба знати про страхування українцям, які через вторгнення Росії вимушені виїхати з країни

Оформити страховку перед виїздом за кордон – було обов'язковим елементом підготовки до подорожей до повномасштабної війни. Але коли Росія вторглася в Україну, і на пунктах пропуску черги на виїзд одночасно чекали тисячі людей, про страховку мало хто думав: більшість людей брала тільки найнеобхідніші речі, і те – тільки якщо була така можливість.

Недавно низка країн оголосила, що медстраховка для українців з тимчасовим захистом стає платною.

TRAVEL РБК-Україна розбиралося, чи варто оформлювати страховку біженцям перед виїздом за кордон, і що змінилося у страхуванні українців під час війни.

Де оформлювати страховку: в Україні чи за кордоном

Більшість країн ЄС разом із тимчасовим захистом надають українцям доступ до безкоштовної медицини. Але біженцям важливо пам'ятати, що термін дії такої страховки обмежений. Наприклад, влітку Болгарія і Чехія вже обмежили терміни страховки – тепер там вимагають від українців оплачувати страховку за свій рахунок, а раніше ці витрати покривали з бюджету.

Після прибуття в ту чи іншу країну медичні затрати деякий час покриває держава, але потім треба купувати страховку самому власним коштом. В кожній країні цей період різний, каже РБК-Україна голова правління СК "Провідна"

"Медична страховка біженцям з України за кордоном найчастіше дається на 5 місяців з моменту, як вони приїздять в країну. Наприклад, якщо родина переїхала в одну з держав ЄС у березні, то термін дії їх страховки минув у липні. Тобто якщо люди вирушили в Європу ще на початку війни, однозначно треба перевірити, скільки діє страховка в країні, куди ви переїхали. Медстраховку купити можна однозначно без проблем, перебуваючи в будь-якій країні. Це можна зробити дистанційно в кілька кліків", - пояснює вона.

Зараз більшість із тих, хто їде за кордон під час війни і купує страховку саме в Україні - це ті, хто перетинає кордон для роботи. Також заздалегідь перед виїздом беруть страховку учасники екскурсійних турів, індивідуальні туристи, додає Щербакова.



Фото: У Європі українським біженцям надають медичну страховку, але терміном в серендьому на 5 місяців (Getty Images)

Якщо ви їдете за кордон, щоб отримати там тимчасовий захист, важко впевнено казати у якій саме країні людина може опинитися. Краще виїхати, визначитися у якої країни ви будете знаходитися та які умови страхування в цієї країни, радить у розмові з РБК-Україна кандидат юридичних наук, адвокат Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова і Партнери" Марина Семенова.

"Це, по-перше, дасть можливість порівняти ціни та умови різних європейських страхових компаній та українських. По-друге, деякі європейські страхові компанії надають безкоштовні страхові поліси на певний час або знижки для українців. Якщо з’ясується, що вартість страхування для вас більш прийнятна у української компанії, можна оформити поліс віддалено в інтернеті", – каже вона.

Наприклад, для оформлення полісу ОСЦПВ найпростіше замовити його на сайті обраної страхової, заповнити там форму. У страховій розрахують вартість полісу. Після сплати поліс зареєструють у базі МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України - єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності – ред.)

"Дійсність полісу страхувальник зможе перевірити на сайті за посиланням. Поліс також можна отримати, звернувшись безпосередньо в страхову компанію або по електронної пошті у вигляді pdf-файлу", – додає фахівець. Вона зауважує, що вартість страхування в Україні нижча, ніж в інших країнах.

Виклик швидкої – 800 євро. Навіщо оформлювати страховку

Медичне страхування – це послуга, яка гарантує застрахованій особі медичну допомогу та покриття суміжних витрат у разі потреби, каже РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко. За його словами, страховка за кордоном потрібна як мінімум тому, що вартість медичних послуг як за необхідності звернутися до лікаря, так і при госпіталізації – у рази дорожча за вартість оформлення страховки.

"У більшості країн світу нерезидентам медична допомога надається на платній основі. Наприклад, у Норвегії прийом сімейного лікаря для незастрахованих осіб коштуватиме від 20 євро, прийом у лікаря-фахівця у Чехії – від 30 євро. День перебування на стаціонарі у Німеччині становить близько 125 євро. А виклик швидкої у Швейцарії у разі відсутності страхового поліса може коштувати 800 євро. Отже, навіть незначні проблеми зі здоров'ям у разі відсутності страхування можуть коштувати дорого. У багатьох країнах ліки в аптеці продаються тільки за рецептом, а щоб його отримати, потрібно звертатися до лікаря", – зауважує він.

Фото: У більшості країн світу нерезидентам медична допомога надається на платній основі (freepik.com)

Багато українців, які виїхали за кордон через війну, оформили в Європі тимчасовий захист і, відповідно, отримали доступ до безкоштовної медицини. Однак насправді безкоштовна медицина в Європі відрізняється від української, а рівень сервісу часто виявляється нижчим, ніж українці звикли отримували вдома, каже експерт.

"Одна з найпоширеніших проблем – черги. І черги – це не просидіти кілька годин під кабінетом. Якщо ви вирішили скористатися державною медициною в європейській лікарні, будьте готові, що до лікаря ви можете потрапити за кілька тижнів, а то й місяців", – зауважує Тараненко.

"Зелена картка" подорожчала: що треба знати

Водіям, які їдуть за кордон на авто, не варто забувати про "Зелену картку" — систему страхового захисту потерпілих у ДТП незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Із 26 липня цього року така страховка подорожчала на 26,3%: Моторне (транспортне) страхове бюро України запровадило нові тарифи на такі поліси.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої карти" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше — 723 грн), для автобусів — до 3,429 тис. грн (2,715 тис. грн), для вантажних автомобілів – до 2,153 тис. грн. (1,705 тис. грн.). Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових автомобілів становить 1,453 тис. грн (раніше – 1,150 тис. грн), автобусів – 4,763 тис. грн (3,772 тис. грн), вантажівок – 2,858 тис. грн (2,263 тис. грн).



Фото: З липня в Україні подорожчала "Зелена картка" – страховий поліс для авто (unsplash.com)

Від 24 лютого українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без "зеленої карти", нагадує адвокат Марина Семенова:

"Наразі Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс "Зелена картка", тому що 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами. Не обов’язково наявність "Зеленої картки" будуть перевіряти під час перетину кордону. Але, напевно, доцільно оформити її на певний період (мінімальний термін, на який видають поліс – 15 діб)".

Чи працює страховка під час війни і як відшкодовують кошти

Під час війни немало біженців турбуються про те, чи реально працює відшкодування коштів, якщо у українця настає страховий випадок за кордоном. Адвокат Марина Семенова запевняє, що відшкодування отримати цілком реально. За її словами, українські страхові компанії кожного дня стикаються зі страховими подіями. Частіше за все це договори КАСКО.

"Якщо страхова подія трапилася, клієнт фіксує її на гарячій лінії компанії та з місцевою поліцією, потім звертається до сервісного центру у Європі для того, щоб вони зробили оцінку пошкоджень. Далі українські фахівці звіряють рахунок з вартістю послуг в Україні і роблять виплату.

Нещодавно один з українських клієнтів страхової компанії не тільки отримав відшкодування, але і вирішив здійснювати ремонт не в країні ЕС, а в Україні. Українська страхова допомогла йому перегнати автівку в Україну і відремонтувати за допомогою українських фахівців на СТО", – каже вона.



Фото: Щоб отримати виплату за страховий випадок, біженцю не завжди треба везти документи в Україну (freepik.com)

У виплатах при настанні страхового випадку під час війн особливо нічого не змінилося - їх нараховують за наявності всіх доказів, підтверджує і голова правління СК "Провідна": "Більше того - зараз цю процедуру можна пройти навіть простіше. Якщо раніше треба було приїздити в Україну, привозити оригінали документів, то зараз необхідності для отримання відшкодування це робити не обов'язково. Під час війни ми оплачуємо гроші безпосередньо на гривневу карту, навіть якщо людина перебуває не в Україні",– каже Леся Щербакова.

Крім того, зараз розмір страхового платежу за страховими договорами збільшився, додає Марина Семенова:

"Виплати за шкоду, нанесену майну, встановлюється на рівні 160 000,00 грн замість 130 000,00 грн. Виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю та життю потерпілих – 320 000,00 замість 260 000,00 грн. Також максимальний розмір виплати за шкоду, заподіяну майну, у разі оформлення Європротоколу збільшиться з 50 000,00 грн до 80 000,00 грн.

Якщо застрахована особа дотримується правил звернення до страхової компанії у разі настання страхового випадку, всі організаційні моменти та фінансові питання страхова бере на себе.

"До нас не надходило жодної скарги від клієнтів, що комусь було відмовлено у допомозі чи отриманні страхової виплати. Серед найчастіших страхових випадків можна виділити побутові травми, а також дитячі вірусні та інфекційні захворювання", - каже Антон Тараненко.

Коли виплати не компенсують

Як правило, за умовами договору, послуги медичної допомоги страхова оплачує самостійно, пояснюють у VisitUkraine. Але трапляються випадки, коли мандрівник робить це за власні кошти. Якщо вам довелося витратити власні кошти, треба подати заявку на компенсацію витрат. Їх компенсують, тільки якщо їх узгодила команія-асистанс за кордоном:

"Після повернення в Україну мандрівник повинен звернутись у страхову компанію, де був оформлений поліс. Написати заяву про настання страхового випадку та запит на компенсацію. Також до заяви необхідно додати документи, що підтверджують витрати – лікарські рецепти, чеки з аптек, рахунки з клінік".

Звісно, буває так, що витрати не компенсовують. VisitUkraine перераховує основні причини, чому так може статися:

порушення процедури повідомлення про страховий випадок;

страховий випадок не входить до переліку тих, які згідно договору можуть бути компенсовані;

клієнт при настанні страхового випадку перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

травми людина отримала через форс-мажор – війну, участь у заходах, відвідувати які не рекомендує МЗС України;

у людини загострилося хронічне захворювання, яке вона мала до настання страхового випадку.

Тим часом стало відомо, що зміниться для українців у роумінгу ЄС.

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