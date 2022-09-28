Платные дороги и штрафы. Что нужно знать при поездке за границу на своем авто

По разным оценкам, из-за вторжения РФ из Украины за более чем полгода временное убежище в ЕС попросило более 4 миллионов украинцев. Многие из них пересекают границу на своем автомобиле.

TRAVEL РБК-Украина разбиралось, что нужно знать украинцам, которые выезжают в ЕС на личном авто.

Какие документы нужны для выезда за границу на авто

Чтобы иметь право выехать из Украины на своем авто и передвигаться по нему по территории Европейского Союза, нужно всего несколько документов, говорит РБК-Украина глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко. Он перечисляет необходимый список.

При пересечении границы на машине вам надо иметь:

cтраховку "Зеленая карта" (обязательна с 29 апреля 2022);

водительские права;

техпаспорт (может быть оформлен на другого человека).

"Если вы не являетесь владельцем автомобиля, на котором выезжаете из Украины, ввиду нынешней ситуации на границе могут отнестись с пониманием и не требовать подтверждения предоставления разрешения на пользование транспортным средством и права выезда за границу (генеральной доверенности)", — говорит он.

Однако, поскольку в приложении "Дия" уже доступна функция шеринга техпаспорта. Рекомендуем ей воспользоваться во избежание дополнительных вопросов при прохождении таможенного контроля.

Фото: В "Дии" доступна функция шеринга техпаспорта (Виталий Носач/РБК-Украина)

При выезде за границу на своем авто желательно также иметь:

отличительный знак Украины на автомобиле (UA – размещается на транспортных средствах сзади).

государственный номерной знак. Если у вас есть индивидуальный номерной знак автомобиля, помните, что он действует только на территории Украины. За границу можно уезжать только на государственных номерных знаках.

Сколько стоит "Зеленая карта" и где ее купить

"Зеленая карта" – это аналог украинской автогражданки, которая действует за границей. Она обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни и имуществу третьих лиц в результате ДТП. Таким образом, пострадавший и виновник ДТП финансово защищен, имея такую ​​страховку.

Летом 2022 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины ввело новые тарифы на "Зеленые карты". К примеру, цена за страховку на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысили до 913 грн (ранее стоила 723 грн). Стоимость такой страховки на один месяц для легковых автомобилей сегодня составляет 1,453 тыс. грн (ранее – 1,150 тыс. грн).

С 24 февраля украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без "Зеленой карты", однако Нацбанк все же рекомендует приобретать такую страховку, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

Фото: "Зеленая карта" требуется для пересечения границы с Польшей (facebook.com/DPSUkraine)

"Его стоит купить, потому что 28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей. Практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами. Необязательно наличие "Зеленой карты" будут проверять во время пересечения границы. Но стоит оформить ее на определенный период (минимальный срок, на который выдают полис – 15 дней)".

"Зеленая карта" предусматривает минимальный срок заключения договора – 15 дней, максимальный – 1 год. При этом количество пересечений границы во время действия полиса не ограничено", — пишет в своем блоге журналист и путешественница Ирина Савина.

По ее словам, такую страховку можно приобрести на любой украинской границе. Или заранее и даже уже находясь за границей – на страховом портале. Действителен как бумажный полис, так и электронный, который придет вам на электронный ящик после оплаты.

Как долго можно ездить на своем авто в Европе

Если вы хотите использовать для поездок по Европе автомобиль с украинскими номерами, то согласно европейскому законодательству на это есть 6 месяцев. Спустя полгода надо будет уехать из ЕС и снова въехать на его территорию, чтобы "обнулить" этот срок.

В случае, когда спустя 6 месяцев автомобиль все еще необходим вам в Европе, существует три способа, как его можно "легализовать":

растаможить и поставить машину на учет в Европе (за растаможку придется заплатить примерно треть стоимости автомобиля);

каждые 6 месяцев пересекать границу, чтобы обнулить срок ввоза;

продать автомобиль в Украине и купить другой автомобиль в Европе.

Фото: У украинцев без статуса временной защиты есть полгода на пользование своим авто в Европе. После этого срок нужно "обновить" (unsplash.com)

Те граждане Украины, которые получили статус временной защитой в странах ЕС, имеют право на использование как украинских прав, так и зарегистрированных в Украине собственных автомобилей без их конвертации и регистрации по новому месту жительства в течение всего срока действия статуса временной защиты, обращают внимание в VisitUkraine.today.

В большинстве стран-членов ЕС – до 4 марта 2023 года, в Польше – до 31 декабря 2022 года. Но в целом – до 6 марта 2025 года согласно Регламенту, который предполагает ежегодичную пролонгацию действия статуса защиты в некоторых странах ЕС.

"Те украинцы, которые не воспользовались правом на временную защиту или были лишены его из-за несоблюдения или нарушения его условий, должны заменить права (за исключением прав международного образца) и перерегистрировать транспортное средство. Нарушение упомянутых обязательств грозит украинцам привлечением к административной ответственности (штрафов), в некоторых странах – вплоть до конфискации авто", — отмечает Антон Тараненко.

Какие правила действуют в Швейцарии

Указанные выше правил не относятся к Швейцарии, которая не входит в Европейский Союз. Украинцы, имеющие действующие водительские права, в которых все данные продублированы на латинице, могут пользоваться ими до истечения срока действия. В дальнейшем такие водительские удостоверения должны будут быть заменены на водительские удостоверение швейцарского образца.

Фото: Швейцария не входит в ЕС, и правила пользования авто для иностранцев в этой стране отличаются (unsplash.com)

Также граждане Украины могут пользоваться своими украинскими автомобилями в Швейцарии в течение 6 месяцев без таможенных формальностей. Если лица со статусом защиты "S" используют свои транспортные средства, зарегистрированные за границей, более 6 месяцев, им необходимо запросить Zollbewilligung 15.30 (таможенное разрешение 15.30). Оно действительно в течение 2 лет с даты въезда в Швейцарию.

Платные дороги в Европе

Льготный проезд по платным европейским автобанам, к сожалению, во многих странах уже недоступен для авто на украинских номерах.

Например, в Польше платный проезд вернули 1 июня, а вот в Чехии еще можно бесплатно ездить по всем дорогам до 30 ноября, добавляет Антон Тараненко.

Виньетка – бумажный стикер, покупаемый в специальных пунктах. Его приклеивают на внутреннюю часть лобового стекла. Инструкция обычно написана с обратной стороны. В некоторых случаях на виньетке необходимо написать номер транспортного средства, на котором она будет использоваться.

Стоимость виньетки на 10 дней в среднем по странам ЕС составляет от 8 до 15 евро.

Что делать, если украинские права были украдены или утеряны

По словам путешественницы Ирины Савиной, в таком случае нужно подтвердить в украинских органах власти, что лицо имеет действительные водительские права в Украине, что ни одно другое государство не выдало этому лицу новые права, и что права не были ограничены, приостановлены или отозваны (необходимо предоставить медицинскую справку о том, что человек потерял права физически и морально готовый к управлению).

При соблюдении всех условий вам выдадут права той же категории, что и в Украине, и на период действия статуса защиты.

Фото: В большинстве европейских стран переход на зимние шины является обязательным (unsplash.com)

Если авто сломалось в пути

Если ваша машина сломалась, а поблизости нет полиции или местных, которые могут помочь с эвакуацией авто в СТО – нужно самостоятельно звонить в службу эвакуаторов. Контакты разных сервисов в некоторых странах Европы можно узнать по ссылке.

Переход на зимние шины в Европе обязателен

Многие из украинцев, которые выехали в Европу в феврале-марте, до сих пор ездят на зимней резине ввиду высокой стоимости как самих шин, так и “переобувки” авто.

"Однако, если ваш автомобиль на летней резине, стоит помнить, что в большинстве европейских стран переход на зимние шины является обязательным. Например, в Австрии, Латвии и Чехии использование зимних шин необходимо уже с 1 ноября", — обращают внимание в Visit.Ukraine.

Ранее сообщалось, стоит ли украинцам покупать страховку перед выездом за границу, если они спасаются от войны. Также стало известно, что изменится для украинцев в роуминге ЕС.