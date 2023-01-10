Стосується дітей. У Чехії запровадять нову умову тимчасового захисту

У Чехії у січні 2023 року для продовження тимчасового захисту треба вказати школу, де навчається дитина. Дистанційна освіта в Україні не може бути прийнята під час реєстрації.

Що робити біженцям у Чехії, які не знайшли місця в чеських закладах освіти для своїх дітей, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Найбільша кількість українців із тимчасовим захистом зупинилися у Празі. Саме столиці та великих міст стосується проблема нестачі місць у школах і дитсадках. Чимало біженців так і не змогли влаштувати туди своїх дітей у вересні.

Тепер під час реєстрації на продовження тимчасового захисту треба буде підтвердити свою адресу проживання і надати інформацію про чеську школу, де навчається дитина. Навчання до 9 класу в Чехії є обов'язковим.

Дистанційне навчання в українській школі не прирівнюється до чеської освіти, отже його не можна подавати підчас реєстрації. Тому українцям радять все одно записати дитину в школу чи дитсадок .

Фото: Українцям радять влаштувати дітей в чеські школи (gettyimages.com)

Що робити біженцям, якщо їм відповідають, що місць немає:

отримати письмову відмову і проінформувати засновника школи (zřizovatel školy);

засновник має призначити іншу школу. Якщо у районі немає вільних місць, засновник школи повідомить про це регіональний (крайський) орган влади, який має знайти заклад поблизу;

остання інстанція – Міністерство освіти, молоді та спорту, яке має знайти навчальний заклад.

Втім, із досвіду українських біженців, місце в школі чи садочку знаходиться за першими зверненнями до zřizovatel školy, зазначають у виданні.

У вересні до чеських початкових шкіл пішли понад 50 тисяч українських дітей, до дитсадків – понад 10 тисяч. А от в середні школи поступили лише 3,5 тисячі українських дітей – це половина від зареєстрованих у Чехії школярів цього віку.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії змінять умови проживання для українців.