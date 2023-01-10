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Касается детей. В Чехии введут новое условие временной защиты

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии в январе 2023 для продолжения временной защиты нужно указать школу, где учится ребенок. Дистанционное образование в Украине не может быть принято при регистрации.

Что делать беженцам в Чехии, котоые не нашли места в чешских учебных заведениях для своих детей, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Наибольшее количество украинцев с временной защитой остановились в Праге. Именно столицы и крупных городах касается проблема нехватки мест в школах и детсадах. Многие беженцы так и не смогли устроить туда своих детей в сентябре.

Теперь во время регистрации на продление временной защиты нужно будет подтвердить свой адрес проживания и предоставить информацию о чешской школе, где учится ребенок. Обучение до 9 класса в Чехии обязательно.

Дистанционное обучение в украинской школе не приравнивается к чешскому образованию, так что его нельзя подавать во время регистрации. Поэтому украинцам советуют все равно записать ребенка в школу или детсад.

Фото: Украинцам советуют устроить детей в чешские школы (gettyimages.com)

Что делать беженцам, если им отвечают, что мест нет:

  • получить письменный отказ и проинформировать основателя школы (zřizovatel školy);
  • основатель должен назначить другую школу. Если в районе нет свободных мест, основатель школы уведомит об этом региональный (крайский) орган власти, который должен найти заведение поблизости;
  • последняя инстанция – Министерство образования, молодежи и спорта, которое должно найти учебное заведение.

Впрочем, по опыту украинских беженцев, место в школе или садике находится по первым обращениям к zřizovatel školy, отмечают в издании.

В сентябре в чешские начальные школы пошли более 50 тысяч украинских детей, в детсады – более 10 тысяч. А вот в средние школы поступили только 3,5 тысяч украинских детей – это половина от зарегистрированных в Чехии школьников этого возраста.

Напомним, мы писали, что в Чехии изменят условия проживания для украинцев.

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