Тисячі людей шукатимуть квартири. У Чехії змінять умови проживання для українців

У Чехії планують змінити умови для українських біженців. Безкоштовне проживання у готелях, гуртожитках та пансіонатах пропонують обмежити 5 місяцями.

Що робити українцям після цього терміну, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

В чому полягають зміни до законодавства

У Чехії готують чергові поправки до закону про прийом українців "Lex Ukrajina". Міністерство праці пропонує запровадити зміни щодо термінів проживання із квітня 2023 року.

Йдеться про те, що українці, які отримали тимчасовий захист в країні, зможуть безкоштовно жити у екстреному житлі для біженців – гуртожитках, пансіонатах, готелях, квартирах від організацій – максимум 150 днів. Якщо біженець відмовиться від запропонованого житла або залишить його більше ніж на 5 днів, це вважатиметься вичерпанням максимального терміну перебування.

Фото: Безкоштовне проживання можуть обмежити 5 місяцями (gettyimages.com)

Зазначається, що наразі в Чехії в екстрених приміщеннях проживають 70 тисяч українських біженців. Держава виділяє компенсацію в 300-350 крон (500-575 гривень) за добу.

Через 5 місяців українцям запропонують оплачувати своє перебування або переїхати.

Мета такої підходу – звільнити місця для інших малозабезпечених людей і мотивувати біженців працювати. Держава оплачуватиме проживання для батьків з дітьми до 4 років, людей старше 65 років та людей з інвалідністю.

Українцям залишать варіант проживання у квартирах

Українські біженці, як і раніше, отримуватимуть допомогу на проживання в квартирі від центру зайнятості. Ті, хто безкоштовно приймають біженців у власному будинку чи квартирі, так само будуть отримувати солідарну допомогу.

Урядовці пропонують новий вид допомоги при самостійному проживанні в квартирі. Надбавку платитимуть не лише приватним орендодавцям, але й компаніям чи організаціям. Розмір цієї допомоги уряд має встановити окремою постановою.

Фото: Мітинг українців у Чехії (gettyimages.com)

Загалом пропозиція викликала критику у деяких міністерствах і влади регіонів. Адже на ринку нерухомості критично не вистачає вільних квартир, куди біженці могли б переселитися з гуртожитків.

За даними Конфедерації спілок роботодавців і підприємців, якщо тисячі людей почнуть шукати квартири одночасно, це може вплинути на ціни.

"Практично неможливо, щоб десятки тисяч біженців з безкоштовних будинків для екстреного розміщення за кілька місяців змогли знайти орендне житло", – зауважили в Міністерстві внутрішніх справ.

За словами омбудсмена, пропозиція Мінпраці – повністю "соціально нестерпна", адже запропоновані зміни можуть призвести до колапсу системи захисту біженців, торгівлі людьми, зростання бідності та експлуатації.

Владу регіонів не влаштовує відсутність даних про величину доплати та те, що солідарна допомога та новий вид допомоги мають виплачуватися незалежно від доходу чи майна біженців і без обмеження часу.

Проект ще обговорюватиметься в уряді. Для того, щоб закон набрав чинності, його має схвалити парламент і підписати президент.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами українці зіштовхнуться в Чехії у 2023 році.