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У столичному ботсаду квітують пів тисячі сортів троянд: яскраві фото

Фото: Розарій у столичному ботсаду (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У ботсаду імені Гришка в Києві росте найбільша в Україні колекція троянд. Гостей запрошують помилуватися понад 650 кращими сортами цих квітів.

Які унікальні троянди можна побачити в ботанічному саду, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на vechirniy.kyiv.ua.

Різноманітні троянди у ботсаду квітють хвилями все літо аж до жовтня. Площа розарію – 3,5 гектарів. Експонати підібрані таким чином, щоб показати відвідувачам різноманіття видів.

У колекції розарію зібрані понад 650 сортів різних садових груп: чайно-гібридних, витких, ґрунтопокривних, флорибунда, мініатюрних, паркових. Також можна побачити і старовинні сорти – наприклад, "Еглантерія", яка схожа на кущ шипшини, має рожевих 5 пелюсток, але розтерті листки мають аромат зелених яблук.

Також співробітники ботсаду вивели 11 нових сортів троянд. Їхня гордість – сорт стійких витких троянд "Хортиця" із жовто-кремовими квітками.

Із червня розарій перетворюється на улюблену фотозону відвідувачів саду. Для охочих дізнатися більше про колекцію троянд, які ростуть в центрі Києва, організовують групові екскурсії.

Фото: Колекція розарію (facebook.com/nbg.kiev.ua)

Відвідати ботсад можна не лише як гість, але й як волонтер, адже робочих рук для догляду за територією часто бракує. Кияни допомагають косити траву та доглядати за колекціями вже кілька років.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Міжрічинській пущі запрошують на екскурсії до заростей чорниць.

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