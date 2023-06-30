В столичном ботсаду цветут полтысячи сортов роз: яркие фото

В ботсаду имени Гришко в Киеве растет самая большая в Украине коллекция роз. Гостей приглашают полюбоваться более чем 650 лучшими сортами этих цветов.

Какие уникальные розы можно увидеть в ботаническом саду, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на vechirniy.kyiv.ua.

Разнообразные розы в ботсаду цветут волнами все лето вплоть до октября. Площадь розария – 3,5 гектаров. Экспонаты подобраны таким образом, чтобы показать посетителям разнообразие видов.

В коллекции розария собрано более 650 сортов различных садовых групп: чайно-гибридных, вьющихся, почвопокровных, флорибунд, миниатюрных, парковых. Также можно увидеть и старинные сорта – например, "Эглантерия", похожая на куст шиповника, имеет розовых 5 лепестков, но у растертых листьев аромат зеленых яблок.

Также сотрудники ботсада вывели 11 новых сортов роз. Их гордость – сорт стойких вьющихся роз "Хортица" с желто-кремовыми цветками.

С июня розарий превращается в любимую фотозону посетителей сада. Для желающих узнать больше о коллекции роз, растущих в центре Киева, организуют групповые экскурсии.

Фото: Коллекция розария (facebook.com/nbg.kiev.ua)

Посетить ботсад можно не только в качестве гостья но и как волонтер, ведь рабочих рук по уходу за территорией часто не хватает. Киевляне помогают косить траву и ухаживать за коллекциями уже несколько лет.

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