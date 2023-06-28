Ягідні маршрути. У Міжрічинській пущі запрошують на екскурсії до заростей чорниць

На Поліссі розпочався сезон чорниці. Туристів запрошують скуштувати лісову ягоду під час прогулянки в природничому центрі "Міжрічинська пуща".

Про особливість диких ягідників та чому зменшуюються їх площі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на допис гіда і засновника центру на Чернігівщині Андрія Сагайдака.

Ягідники чорниці ростуть суцільними килимами у вологих соснових борах, де зазвичай немає підліску. В таких місцинах – лише сосни, чорниця і зелені мохи. Такий тип лісу характерний для північних лісів від Полісся до Скандинавії. Його називають "сосняк зеленомохово-чорницевий".

Між тим, в Україні площа чорничників неухильно скорочується. Одна з причин – зміна клімату (зменшення кількості опадів), інша – суцільні рубки.

"Адже найбільш продуктивні ягідники чорниці у Поліссі – у старих вологих соснових лісах. Нині площа лісів швидко зменшується внаслідок планових лісозаготівель. А чорниця на освітлених сонцем вирубках "вигорає", – пояснює фахівець.

У молодих перегущених посадках ягідник не росте. Крім того, чорниця розповсюджується переважно вегетативно.

"Ось і виходить, що на відновлення продуктивного чорничника після суцільної рубки треба не менше 60 років", – зазначає Андрій Сагайдак.

Чорниця – важливий компонент лісових екосистем. Її ягоди споживають усі комахи, птахи, ссавці, люди. Любителями ягід є й рідкісні види на Поліссі – тетерук, сірий журавель, ведмідь.

Фото: Чорничники на Чернігівщині (facebook.com/Андрій Сагайдак)

"Рішення проблеми, звісно, є. Це відновлення осушених боліт та частковий перехід лісового господарства від суцільних до вибіркових та поступових рубок. Але поки це скоріше мрії", – додає науковець.

Тим часом у природничому центрі "Міжрічинська пуща" коригують маршрути пізнавальних прогулянок, щоб відвідувачі змогли побувати у справжньому сосняку-чорничнику та поласувати лісовими ягодами.

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