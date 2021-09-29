Старая Европа и долгожданная экзотика. Названы самые популярные страны для отдыха украинцев зимой

Пандемия кардинально изменила путешествия во всем мире. Однако отрасль демонстрирует тенденции к восстановлению, а зимой украинцы смогут поехать в достаточно большое количество стран. Популярными будут Египет, зимние курорты Турции, Доминикана и другие направления, которые не устанавливают крайне жестких требований ко въезду.

Об этом заявили представители крупных украинских туроператоров в ходе нетворкинга по случаю Всемирного дня туризма, организованного РБК-Украина.

Результатов 2019 года достигнуть пока сложно - эксперты

В контексте кризиса, вызванного пандемией, туроператоры столкнулись с множеством сложностей. Сегодня показатели по выездному туризму пока не достигли "докарантинного" 2019 года, констатируют в туркомпаниях.

"Мы видим, насколько победным был 2019 год, и насколько он в контексте результатов по выездному туризму пока недостижим. Но мы надеемся, что это скоро пройдет, и мы скоро вернемся к былым объемам", - рассказала во время нетворкинга соучредитель Travel Professional Group Елена Бойко.

Фото: Данные по выездному туризму в сравнении с 2019 годом (скриншот с видео РБК-Украина)

Кризис с одной стороны приносит всем нам сложности, но с другой – и возможности, уверена она.

"Мы все же покоряем новые рубежи, открываем новые направления. Зимний сезон все же будет прогнозируемым. Конечно, это Египет, зимняя Турция, также – такие стабильные для нашего рынка направления как Доминикана и Мальдивы, которые не закрывались в период пандемии. Это "старая" Европа с западными курортами, это зимняя Финляндия. Да, это определенные ограничения, это протоколы безопасности, жесткие требования. Однако они все выполнимы", - прогнозирует Елена Бойко.

Из новых экзотических направлений компания также запланировала Кению. В TPG рассчитывают, что это направление станет для украинского туристического сегмента массовым.

Египет остается направлением "номер один"

Заместитель генерального директора компании TEZ TOUR Александр Новиковский напомнил, что первой для украинских туристов в 2020 году открылась Турция.

"В тот момент украинцы были первыми, кто там оказался после открытия границ. Там не было ни россиян, ни европейцев. Украинские туристы этому были очень рады. Правда, затем ситуация несколько изменилась", - отметил он.

Фото: Египет удерживает первенство популярных у украинских туристов направлений (unsplash.com/spencer-davis)

Вторым для нашего рынка в разгар пандемии в прошлом 2020 году открылся Египет.

"Как и ранее, на данный момент по предпочтениям украинцев именно эта страна занимает первое место. Отмечу, что это самый массовый и самый перспективный рынок. Да, Турция – крайне популярная, очень интересная. Но Египет открыт круглый год, и это своего рода альтернатива Турции", - рассказал о предпочтениях наших туристов эксперт.

Спрос будет зависеть и от правил въезда

"Мы занимаемся не только экзотическими направлениями. Но в прошлом году именно они были одними из самых популярных. Европейские горнолыжные курорты были закрыты, и это одна из причин, почему многие туристы отправились в экзотику. Прежде всего – на Мальдивы, в Доминикану, Танзанию", - рассказала Гульнара Мамедова, директор компании Tour Planet.

По ее мнению, в зимнем сезоне спрос на определенные направления также будет зависеть от того, какие правила будет устанавливать та или иная страна. Ведь если государство объявляет о введении сложных правил въезда, то это сразу может серьезно влиять на колебания в желаниях и запросах туристов.

Фото: Представители туроператоров рассказали, как пандемия изменила туризм (РБК-Украина)

Директор туроператора Coral Travel Татьяна Прокопенко отметила, что в самом начале карантинных ограничений приходилось оперативно реагировать на вызовы, которые тогда возникали. В частности, приходилось экстренно планировать эвакуацию туристов, в том числе клиентов из других стран.

"Буквально за два дня мы в полной мере возобновили коммуникацию со всеми сторонами – туристами и партнерами. Большой объем работы также касался переноса бронировок, которые уже были сделаны. Мы предложили "заморозку" средств в соответствии с курсом валют на день оплаты. Когда мы уже предложили новые туры и стало ясно, куда именно можно лететь, туристы были защищен от валютных колебаний и не потеряли ни одной гривны", - рассказала она.

Ранее в ходе нетворкинга, организованного РБК-Украина, советница главы украинского Министерства иностранных дел назвала главные препятствия для иностранных туристов в Украине.

Также в Гостуризме рассказали, как будут развивать отрасль совместно с Министерством инфраструктуры.