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Начинается борьба за иностранного туриста. Как Гостуризм вместе с МИУ планируют развивать отрасль

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 13:40
Начинается борьба за иностранного туриста. Как Гостуризм вместе с МИУ планируют развивать отрасль Фото: Ольга Рабийчук (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Государственное агентство по развитию туризма совместно с Министерством инфраструктуры работает над развитием отрасли. В частности, в планах ведомства развитие инфраструктуры для удобства путешествий по Украине.

Об этом рассказала начальница отдела проектной и организационной работы Государственного агентства по развитию туризма Ольга Рабийчук в ходе нетворкинга по случаю Всемирного дня туризма, организованного РБК-Украина.

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Posted by РБК-Украина on Tuesday, September 28, 2021

"После пандемии все меняется, сейчас активная борьба начинается за иностранного туриста", - отметила она.

Представительница Гостуризма также вспомнила о недавнем переходе ведомства из Минкульта в Мининфраструктуры и рассказала о направлениях работы, которые будут развивать вместе с МИУ.

"Важно укреплять инфраструктуру, иностранный турист не приедет на наш ямочный ремонт... Переход (в подчинение МИУ, - ред.) является гармоничным, будем работать над восстановлением и созданием внутреннего авиасообщения, также будем работать над туристическими магнитами Украины, будем строить дороги к основным туристическим магнитам, открывать новые международные рынки", - отметила она.

Также в планах Гостуризма, в частности:

  • восстановление морских речных круизов, водных туристических маршрутов по Днепру;
  • создание единой туристической навигации,
  • открытие национального туристско-информационного центра,
  • создание и модернизация общественных пляжей.
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