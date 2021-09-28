Есть две проблемы. В МИД назвали препятствия для иностранных туристов в Украине

Одной из ключевых проблем, которую учитывают иностранцы, рассматривая Украину для путешествия - это вопрос безопасности. Имеется в виду ситуация на востоке страны, а также коронавирус и общественная безопасность.

Об этом рассказала советник министра иностранных дел Украины Мария Липяцкая в ходе нетворкинга по случаю Всемирного дня туризма, организованного РБК-Украина .

Нетворкинг РБК-Украина ко Всемирному дню туризма Присоединяйтесь онлайн к встречи ключевых игроков сферы туризма и представителей власти, которые будут обсудить основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в период пандемии COVID-19. Posted by РБК-Украина on Tuesday, September 28, 2021

Липяцкая отметила, что для МИД есть два направления работы с темой туризма. Первое - предоставление достоверной информации для украинцев, которые путешествуют, а второе - это работа с туристическим брендом Украины, как составляющей имиджа государства.

"Мы сейчас завершаем масштабное исследование восприятия Украины в странах ЕС, которое мы вскоре презентуем. Но первые исследования в разрезе туризма уже свидетельствуют о том, что более половины респондентов, которые продемонстрировали интерес к Украине, хотели бы посетить Украину. Но здесь есть две проблемы", - отметила она.

Ляпицкая объяснила, что проблемами являются:

недостаточная коммуникация - недостаточно туристический потенциал коммуницирует с заграницей,

проблема безопасности - она была обозначена, как одна из ключевых проблем как препятствие для иностранных туристов приезжать в Украину.

"Безопасность нужно рассматривать в более широком контексте, это и вопрос ситуации на востоке, и ковида, и общественной безопасности", - пояснила она.