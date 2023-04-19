Стамбул і Анкара. Турецькі авіакомпанії відкривають нові рейси із Польщі

Із Польщі з'явиться більше можливостей літати до Туреччини. Турецькі авіакомпанії відривають нові регулярні рейси зі зручними стикуваннями.

Подорожувати можна буде в Стамбул та Анкару, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Нові регулярні рейси до Польщі під час літньої навігації польотів відкриють найбільші турецькі авіакомпанії – Turkish Airlines та Pegasus Airlines. Вирушити до Туреччини пасажири зможуть із двох аеропортів Польщі.

Зазначається, що до Стамбула із Кракова полетить Turkish Airlines, а в Анкару із Варшави – Pegasus Airlines. Квитки на нові рейси вже доступні для бронювання.

Рейси Стамбул-Краків Turkish Airlines відкриє 1 травня. Перевізник літатиме на маршруті тричі на тиждень – увечері по понеділках та вранці по середах та п’ятницях. Розклад складений з урахуванням можливих стикувань в аеропорту Стамбула.

Маршрут Анкара-Варшава авіакомпанія Pegasus Airlines запустить 4 червня. Авіакомпанія здійснюватиме рейси раз на тиждень – у неділю вдень.

Фото: Рейси у Стамбул виконуватимуть тричі на тиждень (pixabay.com)

Літати до Туреччини можна буде за невисокими цінами. Найдешевші квитки Turkish Airlines зараз включають харчування, перевезення тільки ручної поклажі 8 кг і не дозволяють обрати місце в літаку безкоштовно. За перевезення багажу треба платити або купувати квиток, який включає багаж за замовчуванням.

Базовий тариф лоукостера Pegasus Airlines включає лише ручну поклажу. Обмежень за вагою немає, але габарити валізи не повинні перевищувати 55х40х20 см. Усі інші послуги – харчування, вибір місця, багаж – оплачуються окремо.

Нагадаємо, ми писали, що один із найбільших аеропортів Європи заборонить нічні рейси.

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