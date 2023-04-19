RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стамбул и Анкара. Турецкие авиакомпании открывают новые рейсы из Польши

Фото: Самолет Turkish Airlines (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Польши появится больше возможностей летать в Турцию. Турецкие авиакомпании отрывают новые регулярные рейсы с удобными стыковками.

Путешествовать можно будет в Стамбул и Анкару, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Новые регулярные рейсы в Польшу во время летней навигации полетов откроют крупнейшие турецкие авиакомпании – Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Отправиться в Турцию пассажиры смогут из двух аэропортов Польши.

Отмечается, что в Стамбул из Кракова полетит Turkish Airlines, а в Анкару из Варшавы – Pegasus Airlines. Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования.

Рейсы Стамбул-Краков Turkish Airlines откроет 1 мая. Перевозчик будет летать на маршруте три раза в неделю – вечером по понедельникам и утром по средам и пятницам. Расписание составлено с учетом возможных стыковок в аэропорту Стамбула.

Маршрут Анкара-Варшава авиакомпания Pegasus Airlines запустит 4 июня. Авиакомпания будет осуществлять рейсы раз в неделю – в воскресенье днем.

Фото: Рейсы в Стамбул будут выполнять три раза в неделю (pixabay.com)

Летать в Турцию можно будет по невысоким ценам. Самые дешевые билеты Turkish Airlines сейчас включают питание, перевозку только ручной клади 8 кг и не позволяют выбрать место в самолете бесплатно. За перевозку багажа нужно платить или покупать билет, включающий багаж по умолчанию.

Базовый тариф лоукостера Pegasus Airlines включает в себя только ручную кладь. Ограничений по весу нет, но габариты чемодана не должны превышать 55х40х20 см. Все остальные услуги – питание, выбор места, багаж – оплачиваются отдельно.

Напомним, мы писали, что один из крупнейших аэропортов Европы запретит ночные рейсы.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаTurkish AirlinesТурцияАвиасообщение