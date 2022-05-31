Украинцам отказывают во въезде в ЕС: в чем причина

Недавно у украинцев, которые выезжали в страны ЕС в конце февраля после полномасштабного вторжения России в Украину, закончился безвизовый период - 90 дней, в течение которых они могут находиться на территории ЕС.

Некоторым из тех, кто по истечению этого периода въезжал в Украину и возвращался в Польшу, стали отказывать во въезде на территорию Евросоюза.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, позволяет ли статус временной защиты свободно путешествовать по странам ЕС и возвращаться обратно.

Что будет, когда срок безвиза закончится

Безвизовый режим разрешает украинцам краткосрочно находиться в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах-участниках Шенгена сроком до 90 дней в течение 180 дней. Так называемый визовый калькулятор, с помощью которого можно рассчитать разрешенные вам сроки пребывания в ЕС, можно найти здесь.

Отметим, путешествовать по безвизу можно без необходимости получения въездной визы государства назначения. В то же время статус временной защиты в той же Польше предлагают украинцам, которые спасаются от войны.

Поскольку получение международной или временной защиты согласно Директиве о временной защите 2001/55/EC позволяет жить, получать образование, работать и получать соцобеспечение в течение минимум 1 года (в зависимости от развития ситуации в Украине - до 3 лет). Однако многие интересуются и тем, можно ли, имея такой статус, передвигаться между странами ЕС.

"Логично, что действие статуса временного убежища должно приостанавливать безвиз. И так и есть, в тех странах, которые выдают украинцам национальное ID, например, Нидерланды (выдают IND). Но если рассматривать на примере Польши, то получение PESEL UKR должно позволить краткосрочные выезды, независимо от того, сколько уже украинец находится на территории страны под защитой. Но это не совсем так", — поясняют в VisitUkraine.

Мнения расходятся. Вопрос нахождения в ЕС после 90 дней пока не урегулирован

В конце мая 2022 года Посольство Украины в Польше опубликовало новость, согласно которой украинцам из-за войны предоставляют право легально находиться в Польше 18 месяцев, начиная с 24 февраля.

В пункте "Закона Республики Польша "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом" указано, что такое право теряется, только если гражданин Украины уехал с территории Польши более чем на месяц.

Однако украинское посольство и профильные службы, которые помогают украинцам за рубежом, получают жалобы на то, что пограничники Польши не пускают украинцев в страну после того, как те использовали 90 дней безвиза, сообщало РБК-Укарина ранее.

Фото: Украинцам разрешено покидать Польшу сроком до 30 дней за один выезд (unsplash.com)

В то же время юристы, с которыми общались VisitUkraine, настаивают на том, что пребывание украинцев в ЕС легально даже по истечению 90 дней. Они ссылаются на 11 статью закона, по которой указанное там право не зависит от других прав на въезд и пребывание на территории Польши, вытекающего из положений закона), украинца со статусом временной защиты должны пустить обратно в Польшу.

Наше Посольство обратилось за разъяснениями в компетентные органы Республики Польша. И получается, что в вопросе окончания 90 дней безвиза наше дипломатическое ведомство пока только ждет разъяснений от погранслужбы Польши.

"То есть сегодня имеем три варианта: Посольство ждет разъяснений, польские пограничники отвечают, что повторное пересечение границы незаконно, а юристы настаивают, что въезд должен быть разрешен", — описывают нынешнюю ситуацию на сайте.

"Статус временной защиты не рассчитан на тех кто ездит туда-сюда"

Кроме отсутствия правил поездов в Украину и возвращения в Польшу, также остается неясным, можно ли выезжать в другие страны Шенгенского соглашения по истечению срока безвиза, даже когда у украинца есть статус временной защиты. Информация, которую публикуют об этом в сети, часто противоречит друг другу.

Статус временной защиты задумывался для того, чтобы обеспечить украинцам безопасное пребывание в ЕС - тем, кто спасается от войны. А не для того, чтобы они ездили туда-сюда, говорит РБК-Украина собеседник из государственной структуры, знакомый с особенностями въезда в ЕС.

"К сожалению, многие злоупотребляют этим - ездят в своих целях, а потом возвращаются обратно. Некоторые катаются так и по несколько раз в неделю. Конечно, тогда речь ни о каком статусе защиты не идет. Это личные поездки, и тогда к вам применяется обычное правило безвиза. Который, конечно, имеет особенность исчерпываться. Статус временной защиты не рассчитан на тех кто ездит туда-сюда", — обращает внимание он.

Фото: Пока точно неясно, как пограничники будут пропускать украинцев в другие страны, если безвиз исчерпан, но есть статус временной защиты (facebook.com/DPSUkraine)

На границе с Польшей к украинцам применяются разные механизмы - на основе того, что заявляет сам человек.

"Если вы говорите, что въезжаете по личным делам или путешествуете, к вам применяется правило безвиза. Но если вы говорите, что спасаетесь от войны, пограничник не имеет права не пропустить в страну. Однако учитывайте, что у него же будут все данные о том, как вы пересекали границу ранее, и если вы ездите через границу часто, к вам будут вопросы", — говорит собеседник.

Что делать тем, у кого исчерпались сроки безвиза

"Ситуация сложная, поэтому наш совет: если у вас нет острой необходимости визита в Украину (или выезда в другую страну за пределы ЕС), подождите, пока государственные органы придут к согласию в вопросе исчерпанного безвиза", — поясняют в VisitUkraine.

Там советуют учитывать и то, что при всех льготах и ​​преимуществах, которые предоставляет PESEL UKR, он видом на жительство все же не является.

"Относительно перемещений внутри ЕС. Да, границ нет, но такое путешествие нелегально и влечет за собой последствия, если все же вы попадете на проверку документов, например, от дорожной полиции. Как только Посольство Украины предоставит официальный ответ на обращение в Пограничную службу Польши, мы обязательно напишем об этом", — поясняют на профильном сайте.

Напомним, Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам: что нужно знать.