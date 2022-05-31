Українцям відмовляють у в'їзді до ЄС: у чому причина

Нещодавно у українців, які виїжджали до країн ЄС наприкінці лютого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, закінчився безвізовий період - 90 днів, протягом яких вони можуть перебувати на території ЄС.

Деяким з тих, хто по закінченню цього періоду в'їжджав в Україну і повертався до Польщі, стали відмовляти у в'їзді на територію Євросоюзу.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, чи дозволяє статус тимчасового захисту вільно подорожувати країнами ЄС і повертатися назад.

Що буде, коли термін безвізу закінчиться

Безвізовий режим дозволяє українцям короткостроково перебувати в державах-членах ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії) та інших державах-учасниках Шенгену терміном до 90 днів протягом 180 днів. Так званий візовий калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати дозволені вам терміни перебування в ЄС, можна знайти тут.

Зазначимо, подорожувати по безвізу можна без необхідності отримання в'їзної візи держави призначення. Водночас статус тимчасового захисту в тій же Польщі пропонують українцям, які рятуються від війни.

Оскільки отримання міжнародного або тимчасового захисту згідно Директиві про тимчасовий захист 2001/55 / EC дозволяє жити, здобувати освіту, працювати і отримувати соцзабезпечення протягом мінімум 1 року (в залежності від розвитку ситуації в Україні - до 3 років). Однак багато хто цікавиться і тим, чи можна, маючи такий статус, пересуватися між країнами ЄС.

"Логічно, що дія статусу тимчасового притулку має призупиняти безвіз. І так і є, в тих країнах, які видають українцям національне ID, наприклад, Нідерланди (видають IND). Але якщо розглядати на прикладі Польщі, то отримання PESEL UKR повинно дозволити короткострокові виїзди, незалежно від того, скільки вже українець знаходиться на території країни під захистом. Але це не зовсім так", — пояснюють у VisitUkraine.

Думки розходяться. Питання перебування в ЄС після 90 днів поки не врегульоване

Наприкінці травня 2022 року Посольство України у Польщі опублікувало новину, згідно з якою українцям через війну надають право легально перебувати в Польщі 18 місяців, починаючи з 24 лютого.

У пункті "Закону Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом" зазначено, що таке право втрачається, тільки якщо громадянин України виїхав з території Польщі більш ніж на місяць.

Однак українське посольство і профільні служби, які допомагають українцям за кордоном, отримують скарги на те, що прикордонники Польщі не пускають українців в країну після того, як ті використовували 90 днів безвізу, повідомляло РБК-Україна раніше.

Фото: Українцям дозволено залишати Польщу терміном до 30 днів за один виїзд (unsplash.com)

Водночас юристи, з якими спілкувалися VisitUkraine, наполягають на тому, що перебування українців в ЄС легальне навіть по закінченню 90 днів. Вони посилаються на 11 статтю закону, за якою зазначене там право не залежить від інших прав на в'їзд і перебування на території Польщі, що випливає з положень Закону), українця зі статусом тимчасового захисту повинні пустити назад до Польщі.

Наше Посольство звернулося за роз'ясненнями до компетентних органів Республіки Польща. І виходить, що в питанні закінчення 90 днів безвізу наше дипломатичне відомство поки тільки чекає роз'яснень від прикордонної служби Польщі.

"Тобто сьогодні маємо три варіанти: Посольство чекає роз'яснень, польські прикордонники відповідають, що повторний перетин кордону незаконний, а юристи наполягають, що в'їзд повинен бути дозволений", — описують нинішню ситуацію на сайті.

"Статус тимчасового захисту не розрахований на тих хто їздить туди-сюди"

Крім відсутності правил поїздів в Україну і повернення в Польщу, також залишається неясним, чи можна виїжджати в інші країни Шенгенської угоди по закінченню терміну безвізу, навіть коли в українця є статус тимчасового захисту. Інформація, яку публікують про це в мережі, часто суперечить одна одній.

Статус тимчасового захисту задумувався для того, щоб забезпечити українцям безпечне перебування в ЄС - тим, хто рятується від війни. А не для того, щоб вони їздили туди-сюди, каже РБК-Україна співрозмовник з державної структури, знайомий з особливостями в'їзду в ЄС.

"На жаль, багато хто зловживає цим - їздять у своїх цілях, а потім повертаються назад. Деякі катаються так і по кілька разів на тиждень. Звичайно, тоді мова ні про який про статус захисту не йде. Це особисті поїздки, і тоді до вас застосовується звичайне правило безвізу. Який, звичайно, має особливість вичерпуватися. Статус тимчасового захисту не розрахований на тих хто їздить туди-сюди", — звертає увагу він.

Фото: Поки точно неясно, як прикордонники будуть пропускати українців в інші країни, якщо безвіз вичерпаний, але є статус тимчасового захисту (facebook.com/DPSUkraine)

На кордоні з Польщею до українців застосовуються різні механізми - на основі того, що заявляє сама людина.

"Якщо ви говорите, що в'їжджаєте в особистих справах або подорожуєте, до вас застосовується правило безвізу. Але якщо ви кажете, що рятуєтеся від війни, прикордонник не має права не пропустити в країну. Однак враховуйте, що у нього ж будуть всі дані про те, як ви перетинали кордон раніше, і якщо ви їздите через кордон часто, до вас будуть питання", — говорить співрозмовник.

Що робити тим, у кого вичерпалися терміни безвізу

"Ситуація складна, тому наша порада: якщо у вас немає гострої необхідності візиту в Україну (або виїзду в іншу країну за межі ЄС), почекайте, поки державні органи дійдуть згоди в питанні вичерпаного безвізу", — пояснюють у VisitUkraine.

Там радять враховувати й те, що при всіх пільгах і перевагах, які надає PESEL UKR, він посвідкою на проживання все ж не є.

"Щодо переміщень всередині ЄС. Так, кордонів немає, але така подорож нелегальна і тягне за собою наслідки, якщо все ж ви потрапите на перевірку документів, наприклад, від дорожньої поліції. Як тільки Посольство України надасть офіційну відповідь на звернення в прикордонну службу Польщі, ми обов'язково напишемо про це", — пояснюють на профільному сайті.

Нагадаємо, Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям: що потрібно знати.