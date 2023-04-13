Спонсорів біженців у Британії закликають повідомляти про шахрайство: деталі

Влада Британії закликає спонсорів біженців повідомляти про випадки шахрайства стосовно схеми Homes for Ukraine. Йдеться про розслідування махінацій із виплатами та нелегальним працевлаштуванням.

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відповідну інструкцію із контактами відповідальних структур, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

Спонсорів, які приймають українських біженців за схемою "Будинки для України", влада закликає повідомляти про відомі їм випадки шахрайства. Наприклад, про людей, які живуть і працюють у Британії нелегально, мають відношення до контрабанди чи торгівлі людьми. Також – стосовно шахрайства з виплатами.

Така інструкція видана на основі доказів про порушення з боку біженців, які Home Office (МВС) та Департамент праці отримали за рік, зазначає Лідія Виноградна, яка веде блог "Українка у Великій Британії".

"Імміграційні порушення – достатня кількість заявок була подана громадянами України, які перебували на території Великої Британії тривалий час нелегально до 24 лютого 2022 року, які отримували ці візи. Зараз Home Office переглядає найбільш підозрілі заявки та відкликає видані раніше візи", – пояснює вона.

Фото: Багато помилок щодо виплат біженці допустили через незнання (gettyimages.com)

Також українка звертає увагу, що Home Office закликає повідомляти про всі види обману з отриманням допомоги.

"Багато помилок із доступом до допомоги було здійснено просто через незнання –люди в стресі, без знання мови та законів можуть помилятися. Але ті, які були вчинені навмисне, повинні й каратимуться", – наголошує Лідія Виноградна.

У документі також надані контакти поліції, консулів та інших відповідних організацій.

Нагадаємо, ми писали, що у Британії пропонують визнавати українські права упродовж трьох років.

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