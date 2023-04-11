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У Британії пропонують визнавати українські права упродовж трьох років: деталі

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Вівторок 11 квітня 2023 17:25
У Британії пропонують визнавати українські права упродовж трьох років: деталі Фото: Водіння з українськими посвідченнями (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Британії можуть продовжити дозвіл їздити з українськими правами до 3 років. У зв'язку з цим Департамент транспорту проводить опитування.

Це означає, що українцям не доведеться міняти посвідчення водія на британське через 12 місяців перебування в країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на gov.uk.

Їздити з українськими правами можна буде 36 місяців

Протягом перших 12 місяців проживання у Великій Британії українці можуть використовувати свої українські права для керування автомобілями як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач, якщо в ліцензії не зазначено обмеження. З 2021 року українські права водія можна обмінювати на британські без складання іспиту.

"Постійна здатність українців пересуватися є невід'ємною частиною інтеграції, спілкування, доступу до охорони здоров'я та роботи під час їх перебування у Великій Британії. Тому ми пропонуємо продовжити поточний 12-місячний період, протягом якого власник українського посвідчення водія може керувати автомобілем у Великій Британії", – повідомляє Департамент транспорту.

Зазначається, що українцям не потрібно буде обмінювати свої права або проходити додатковий тест, щоб продовжувати керувати автомобілем з механічною коробкою передач, включаючи будь-який транспортний засіб, який вони привезли з собою до Великобританії. Через 36 місяців (термін дії розширеної візи) потрібно буде скласти іспит з водіння в країні.

У Британії пропонують визнавати українські права упродовж трьох років: деталіФото: Українське посвідчення водія (РБК-Україна/Віталій Носач)

Що зміниться для українців під час отримання британських прав

За наявності британських прав із водіїв можуть зняти бали за порушення правил дорожнього руху, а з українськими правами це не застосовується, пояснює Лідія Виноградна, яка веде блог "Українка у Великій Британії".

"Зараз за наявності британських прав із вас можуть зняти 3 поінти за перевищення швидкості, плюс це відразу ж відобразиться на вартості страховки. А з українськими правами з вас нічого не знімуть", – зазначає вона.

Українка звертає увагу, що при оренді автомобіля може виявитися, що його здають лише за наявності міжнародних прав, які можна оформити в Україні. При лізингу можуть знадобитися саме британські права.

Нагадаємо, ми писали, що українці домоглися зміни правил для водіїв у Британії.

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