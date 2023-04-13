Спонсоров беженцев в Британии призывают сообщать о мошенничестве: детали

Власти Британии призывают спонсоров беженцев сообщать о случаях мошенничества по схеме Homes for Ukraine. Речь идет о расследовании махинаций с выплатами и нелегальным трудоустройством.

Министерство внутренних дел опубликовало соответствующую инструкцию с контактами ответственных структур, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Спонсоров, принимающих украинских беженцев по схеме "Дома для Украины", власти призывают сообщать об известных им случаях мошенничества. Например, о людях, живущих и работающих в Британии нелегально, которые имеют отношение к контрабанде или торговле людьми. Также – относительно мошенничества с выплатами.

Такая инструкция издана на основе доказательств о нарушениях со стороны беженцев, которые Home Office (МВД) и Департамент труда получили за год, отмечает Лидия Виноградная, которая ведет блог "Украинка в Великобритании".

"Иммиграционные нарушения – достаточное количество заявок было подано гражданами Украины, находившимися на территории Великобритании длительное время нелегально до 24 февраля 2022 года, которые получали эти визы. Сейчас Home Office пересматривает наиболее подозрительные заявки и отзывает выданные ранее визы", – объясняет она.

Фото: Много ошибок относительно выплат беженцы допустили по незнанию (gettyimages.com)

Также украинка обращает внимание, что Home Office призывает сообщать обо всех видах обмана с получением помощи.

"Многие ошибки с доступом к помощи были совершены просто по незнанию – люди в стрессе, без знания языка и законов могут ошибаться. Но те, которые были совершены умышленно, должны и будут наказываться", – отмечает Лидия Виноградная.

В документе также предоставлены контакты полиции, консулов и других соответствующих организаций.

Напомним, мы писали, что в Британии предлагают признавать украинские права в течение трех лет.

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