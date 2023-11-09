Сплачують внески. У Польщі працюють рекордна кількість українців

У Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Із них три чверті українців, порахували в Управлінні соціального страхування (ZUS).

Внески від іноземців, які працюють, допомагають виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Кількість офіційно працевлаштованих іноземців у Польщі на кінець вересня становила 1,125 тисяч осіб. Це рекордний показник в історії Польщі. Більшість із цих працівників сплачували внески до ZUS у великих містах: Білостоку, Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Кракові, Лодзі, Познані, Щецині.

Кількість українців у системі соціального страхування Польщі у жовтні складала майже 750 тисяч. За минулий місяць їх стало більше на 7,5 тисяч осіб.

Експерти наголошують, що Польщі треба ще більше іноземних працівників. Внески, які вони сплачують до системи соціального страхування, впливають на надходження до пенсійного фонду та на стабільність виплати пенсій.

"Доходи FUS (пенсійний фонд у Польщі) за січень-вересень 2023 року становили 267,5 млрд злотих. Найбільшим джерелом були внески на соціальне страхування, сума яких склала 227,2 млрд злотих, тобто 77% плану, та зросла на 16,1% до відповідного періоду 2022 року", – зазначили в ZUS.

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