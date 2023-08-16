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Сотня нових квартир. У місті на заході України збудують житло для переселенців

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Середа 16 серпня 2023 11:32
Сотня нових квартир. У місті на заході України збудують житло для переселенців Фото: Житло для переселенців у Ковелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У місті Ковель на Волині за кошти ЄС збудують квартири для переселенців. Планується реалізувати два проекти – з реконструкції та будівництва нового житла.

У реконструюваваних будівлях облаштують квартири, які повністю вмеблюють та укомплектують побутовою технікою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Ковельської міскради.

У місті реалізують два проекти з будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у рамках програми НЕФКО "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні", реконструюють адмінбудівлю та учбово-побутовий корпусу. Вже підписаний договір з підрядником на суму 1 млн євро.

Після будівельних робіт там планується до здачі 24 квартири, які повністю вмеблюють та укомплектують побутовою технікою. Це житло буде власністю громади.

Сотня нових квартир. У місті на заході України збудують житло для переселенцівФото: Архітектура Ковеля (wikipedia.org/Demmarcos)

Також у березні 2023 року був підписаний грантовий договір на суму 4,8 млн євро. Передбачається будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на 70 квартир.

Тим часом у Чернівцях планують збудувати квартири для 615 внутрішньо переміщених осіб. На це передбачений грант від ЄС у 10,5 млн євро.

Також за кошти ЄС для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

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Волинська область квартири жилье для переселенцев
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