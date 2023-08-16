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Сотня новых квартир. В городе на западе Украины построят жилье для переселенцев

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Среда 16 августа 2023 11:32
Сотня новых квартир. В городе на западе Украины построят жилье для переселенцев Фото: Жилье для переселенцев в Ковеле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Ковель на Волыни на средства ЕС построят квартиры для переселенцев. Планируется реализовать два проекта – по реконструкции и строительству нового жилья.

В реконструированных зданиях обустроят квартиры, которые полностью меблируют и укомплектуют бытовой техникой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета Ковеля.

В городе реализуют два проекта строительства жилья для внутренне перемещенных лиц. В частности, в рамках программы НЕФКО "Поддержка ЕС для неотложных нужд размещения внутренне перемещенных лиц в Украине", реконструируют админздание и учебно-бытовой корпус. Уже подписан договор с подрядчиком на сумму 1 млн евро.

После строительных работ там планируется к сдаче 24 квартиры, которые полностью меблируют и укомплектуют бытовой техникой. Это жилье будет собственностью общины.

Сотня новых квартир. В городе на западе Украины построят жилье для переселенцевФото: Ковельская архитектура (wikipedia.org/Demmarcos)

Также в марте 2023 года был подписан грантовый договор на сумму 4,8 млн евро. Предполагается строительство пятиэтажного жилого дома на 70 квартир.

Между тем, в Черновцах планируют построить квартиры для 615 внутренне перемещенных лиц. На это предусмотрен грант от ЕС в 10,5 млн евро.

Также за средства ЕС для внутренне перемещенных лиц в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

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Волынская область квартири жилье для переселенцев
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