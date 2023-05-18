Сотни квартир. В городах на западе Украины построят жилье для переселенцев

Международные организации активно вовлекаются в строительство жилья для переселенцев в Украине. В частности, с участием финансовой корпорации (NEFCO) планируют построить дома в нескольких городах западных областей.

На многоэтажки в Ивано-Франковске организация выделит около 10 млн евро, в Дубно на Ровенщине – более 5 млн евро. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на pravda.if.ua.

В Ивано-Франковске зарегистрировано более 40 тысяч переселенцев. Для строительства нескольких многоэтажек местные власти выделили участок на территории промышленной зоны завода "Прессмаш".

Там планируется построить 4-этажные дома, в которых жилье получат ВПЛ. В настоящее время готовится документация. Строить многоэтажки начнут сразу после заключения договора с партнерами.

Также программа строительства энергоэффективного жилья для переселенцев от NEFCO охватит Дубно, Ковель, Львов, Житомир и Макаров. В Дубно планируется построить многоквартирный дом на 300 человек. Сумма инвестиций – 5,3 млн евро. Дубенский горсовет уже подписал грантовый контракт с представительством ЕС на реализацию проекта. Работы планируют начать до конца 2023 года, сообщил глава РГА Всеволод Пекарский.

Фото: Реконструкция жилья (gettyimages.com)

Между тем, в Винницкой области жилье для переселенцев и уязвимых слоев населения будет покупать чешская благотворительная организация "Человек в беде" (People in need). Пока неизвестно где и сколько жилья приобретут. Также под социальное жилье будут строить новые дома и модернизировать старые. Об этом сообщает Винницкая ОВА.

Квартиры для переселенцев построят также на Волыни. Организация NEFCO выделила почти 12 млн евро на проекты в Ковеле и Нововолынске

Напомним, мы писали, на что жалуются переселенцы в убежищах в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.