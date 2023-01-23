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Сотні євро. Українців попередили про нові штрафи у Німеччині

Фото: Правила дорожнього руху в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незгачні порушення.

Що треба знати про покарання за недотримання правил дорожнього руху в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

Штрафи для водіїв у Німеччині ніколи не були легкими та доступними по оплаті, зазначають в асоціації. Не буде винятком і 2023 рік.

Чинні суми покарань за неважкі порушення у Німеччині:

  • за паркування у недозволеному місці доведеться заплатити 55 євро;
  • за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями – штраф також 55 євро;
  • перевищення швидкості на 16-20 км/год приведе до покарання у 70 євро;
  • якщо швидкість буде від 91 км/год у межах міста (дозволений ліміт – 50 км/год), доведеться заплатити 400 євро;
  • паркування на смузі для пожежників чи перешкода руху швидкої допомоги – штраф 100 євро.

Фото: За порушення ПДР в Німеччині карають на сотні євро (unsplash.com/georg-arthur)

У 2023 році водіям у Німеччині слід знати і про нові штрафи, яких раніше не було. Українцям слід бути уважними, щоб не отримати такі суми покарання:

  • 55 євро – за паркування на місці для електромобілів;
  • 200-320 євро – за рух по аварійній смузі;
  • 70 євро – за занадто швидкий (не з закріпленою нормами швидкістю) поворот праворуч у населених пунктах;
  • 100 євро – за наїзд та переміщення по тротуарам, пішохідним доріжкам, іншим твердим узбіччям;
  • 100 євро – за занадто голосну систему вихлопу автомобіля.

Раніше повідомлялося, що українців у Німеччині вже почали штрафувати на сотні євро.

Також ми розповідали, за які фото у Німеччині може бути суворе покарання.

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ПДРштрафи