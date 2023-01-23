Сотні євро. Українців попередили про нові штрафи у Німеччині

Українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незгачні порушення.
Що треба знати про покарання за недотримання правил дорожнього руху в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".
Штрафи для водіїв у Німеччині ніколи не були легкими та доступними по оплаті, зазначають в асоціації. Не буде винятком і 2023 рік.
Чинні суми покарань за неважкі порушення у Німеччині:
У 2023 році водіям у Німеччині слід знати і про нові штрафи, яких раніше не було. Українцям слід бути уважними, щоб не отримати такі суми покарання:
Раніше повідомлялося, що українців у Німеччині вже почали штрафувати на сотні євро.
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