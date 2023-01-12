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Штраф до 1000 євро та в'язниця. За що в Німеччині можуть суворо покарати

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Четвер 12 січня 2023 17:17
Штраф до 1000 євро та в'язниця. За що в Німеччині можуть суворо покарати Фото: Попередження про заборону фото (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині любителям вуличної зйомки загрожує кримінальне покарання. За фотографування людей у безпорадному стані можна отримати штраф чи термін у в'язниці.

Про які знімки йдеться, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Заборона фотографування стосується постраждалих на місці ДТП або іншого інциденту. Йдеться про захист особистої сфери людей у безпорадному стані.

Любителів фотографувати на місці події називають гафферами. 2021 року в Німеччині для них збільшили кримінальне покарання – до 2 років позбавлення волі. Адміністративні штрафи можуть становити від 20 до 1000 євро.

Проти любителів фотографувати місця НП придумали "захист". На машинах швидкої допомоги розміщують великі QR-коди, які розпізнає камера мобільного телефону. Тоді на екрані того, хто знімає з'являється напис "Підглядання вбиває". Також місця події огороджують надувними щитами, на яких нанесено нагадування про заборону зйомки.

Штраф до 1000 євро та в'язниця. За що в Німеччині можуть суворо покарати

Фото: Швидка допомога із QR-кодом про заборону зйомки (gettyimages.com)

При цьому поліцейські, які помітять водіїв, які роблять фото чи відео ДТП і постраждалих, випишуть штраф, оскільки папараці часто заважають роботі рятувальників, медиків та інших служб.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Німеччині почали штрафувати на сотні євро.

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