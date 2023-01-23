Сотни евро. Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии

Украинцев, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, предупредили о крупных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения.
Что нужно знать о наказании за несоблюдение ПДД в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".
Штрафы для водителей в Германии никогда не были легкими и доступными по оплате, отмечают в ассоциации. Не будет исключением и 2023 год.
Действующие суммы наказаний за нетяжелые нарушения в Германии:
В 2023 году водителям в Германии следует знать и о новых штрафах, которых раньше не было. Украинцам следует быть внимательными, чтобы не получить такие суммы наказания:
Ранее сообщалось, что украинцев в Германии уже начали штрафова на сотни евро.
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