Сотні біженців у Болгарії залишилися без харчування в готелях: у чому причина

Готелі в Болгарії перестали годувати українських біженців – сотні вразливих людей опинилися без харчування. Це пов'язано із нещодавніми змінами державної схеми розміщення українців до лютого 2023 року.

21 листопада чиновники зберуться, щоб допрацювати основні засади програми для українських біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.

Державна підтримка готелів не покриває витрати на харчування

Згідно з нещодавнім рішенням уряду, безкоштовне розміщення в готелях було вирішено продовжити до весни для тих українців, які там уже мешкають. За цією держпрограмою наразі розміщено 10 175 українців.

Для новоприбулих біженців влада надаватиме місця лише на державних базах - після 30 днів розміщення в таборі для мігрантів у Єлхово.

Власники готелів на півдні біля Чорного моря припинили годувати українських біженців, бо державна підтримка у розмірі 15 левів на день не покриває витрати на харчування, повідомило Болгарське національне радіо.

Фото: За державною програмою розселення в Болгарії живе понад 10 тисяч українців (gettyimages.com)

Власник готелю у Приморську Михайло Зегов повідомив 18 листопада, що готельєри просили українців платити за харчування по 5 левів на день.

"15, 16 та 17 числа ми годували біженців за власний кошт, але з сьогоднішнього дня годування припиняємо у зв'язку з тим, що у нас більше немає коштів", - сказав він.

Готельєри закликають уряд ухвалити рішення і повідомити біженців, що чекати, оскільки навіть на гарячій лінії для них інформації про це нема.

Деякі готелі продовжують давати обіди українцям

Із 15 листопада кілька сотень українських біженців, яких розміщували у державних установах, залишились без їжі. Серед них здебільшого – матері з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю.

Понад 300 осіб залишилися без харчування у трьох державних пунктах розміщення під Варною, 400 українців опинилися у такому самому становищі у державному об'єкті розміщення на Сонячному Березі та інших місцях у країні, повідомила колишній депутат та волонтер Стелла Ніколова.

Фото: Кімната для біженців в одному з державних готелів (gettyimages.com)

Інша волонтер Світлара Колєва розповіла, що керівництву об'єктів повідомили, що з 16 листопада не можна роздавати їжу, оскільки не було розпорядження про продовження програми харчування біженців.

"Ми даємо суп в обідній час, щоб вони могли поїсти. Ми не беремо з них гроші. Мені дітей шкода, це просто недобре", - розповіла власниця готелю в Равді Руска Мінчева .

Нагадаємо, ми писали, що українці у Болгарії масово виходять на акції протесту.