Сотни беженцев в Болгарии остались без питания в отелях: в чем причина

Отели в Болгарии перестали кормить украинских беженцев – сотни уязвимых людей оказались без питания. Это связано с недавними изменениями государственной схемы размещения украинцев до февраля 2023 года.

21 ноября чиновники соберутся, чтобы доработать основные принципы программы для украинских беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sofiaglobe.com.

Государственная поддержка отелей не покрывает расходы на питание

Согласно недавнему решению правительства, бесплатное размещение у отелях было решено продлить до весны для тех украинцев, которые там уже живут. По этой госпрограмме сейчас размещено 10 175 украинцев.

Для новоприбывших беженцев власти будут предоставлять места только на государственных базах - после 30 дней размещения в лагере для мигрантов в Елхово.

Владельцы отелей на юге у Черного моря перестали кормить украинских беженцев, потому что государственная поддержка в размере 15 левов в день не покрывает расходы на питание, сообщило Болгарское национальное радио.

Фото: По государственной программе расселения в Болгарии живут больше 10 тысяч украинцев (gettyimages.com)

Владелец гостиницы в Приморско Михаил Зегов сообщил 18 ноября, что отельеры просили украинцев платить за питание по 5 левов в день.

"15, 16 и 17 числа мы кормили беженцев за собственные деньги, но с сегодняшнего дня кормление прекращаем в связи с тем, что у нас больше нет средств", - сказал он.

Отельеры призывают правительство принять решение и сообщить беженцам, что ожидать, поскольку даже на горячей линии для них информации об этом нет.

Некоторые отели продолжают давать обеды украинцам

С 15 ноября несколько сотен украинских беженцев, которых размещали в государственных учреждениях, остались без еды. Среди них в основном - матери с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Больше 300 человек остались без питания в трех государственных пунктах размещения под Варной, 400 украинцев оказались в таком же положении в государственном объекте размещения на Солнечном Берегу и других местах в стране, сообщила бывший депутат и волонтер Стелла Николова.

Фото: Комната для беженцев в одной из государственных гостиниц (gettyimages.com)

Другой волонтер Светлара Колева рассказала, что руководство объектов уведомили о том, что с 16 ноября нельзя раздавать еду, поскольку не было распоряжения о продлении программы питания беженцев.

"Мы даем суп в обеденное время, чтобы они могли поесть. Мы не берем с них деньги. Мне детей жалко, это просто нехорошо", - рассказала владелица отеля в Равде Руска Минчева.

Напомним, мы писали, что украинцы в Болгарии массово выходят на акции протеста.