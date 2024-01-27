Сонце і пам'ятки. Найкращі теплі напрямки Європи для відвідування взимку

Взимку багатьом жителям Європи бракує сонця, але вирушити у далекі теплі країни на відпочинок може собі дозволити не кожен. Водночас до локацій, де можна засмагати і насолоджуватися теплою погодою, рукою подати.

У яких європейських країнах можна потрапити "із зими в літо", РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Мальовниче узбережжям Мадейри, Португалія

Мадейра є одним із найекзотичніших островів Європи, де око милують захопливі пейзажі: пишні зелені ландшафти, ботанічні сади, мальовничі узбережжя, пляжі та гори.

Температура взимку там коливається близько 21°C, дні сонячні, хоча бувають і зливи, які тривають недовго.

Любителі природи можуть прогулятися вздовж зигзагоподібної мережі рукотворних каналів, створених для зрошення сільськогосподарських полів навколо острова. У столиці острова Фуншал туристам не доведеться нудьгувати завдяки чудовій архітектурі та бурхливому нічному життю.

Фото: Краєвиди на Мадейрі (pixabay.com)

Цілорічний відпочинок на Сицилії, Італія

Сицилія є цілорічним напрямком завдяки м'якому середземноморському клімату. Навіть у середині січня середня температура тримається близько 16°C із періодами яскравого сонячного світла.

Взимку на острові менше людей, туристи можуть вільно гуляти мальовничим вулицями міст, милуватися архітектурою та археологічними пам’ятками.

Фото: Архітектура на Сицилії (pixabay.com)

У лютому на Сицилії починається цвітіння мигдалю – дерева вкриваються білим чи рожевим цвітом.

Взимку на острові проводяться фестивалі. На початку лютого фестиваль святої Агати в Катанії проводиться на честь святої покровительки міста, а в Агрідженто в грудні можна було потрапити на фестивалі на честь драматурга Піранделло.

Найбільш сонячна зима – на Кіпрі

Найтепліші зими в Середземномор’ї – на Кіпрі. Температура коливається близько 17°C, а упродовж дня щонайменше 5 годин світить сонце. Ця погода комфортна і для мандрівок, і для вивчення пам'яток острова, і просто для легкої засмаги в обідній час на терасі.

Фото: Пустий пляж на Кіпрі взимку (unsplash.com)

Найгарніші пляжі Кіпру – у Пафосі, жваве нічне життя – у Лімассолі. А найкращі музеї і ресторани можна знайти у столиці острівної країни Нікосії.

Одна з переваг Кіпру – взимку тури коштують недорого.

Сонце і пам'ятки на Мальті

На сонячній Мальті знаходяться не менше дев'яти об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Взимку дощу майже не йде, а температура – близько 16°C, тому гуляти вулицями Валлетти приємно. Там є багато гаваней, гарних рибальських сіл, скель і скелястих бухт, які варто дослідити. Ще можна побродити в незайманій сільській місцевості.

Для подорожі на човні можна вирушити на сусідній острів Гозо, де знаходяться Джгантія – найстаріший і найвражаючий мегалітичний комплекс на Мальті. Він старший за єгипетські піраміди.

Фото: Туризм на Мальті (pixabay.com)

Шопінг та засмага в Іспанії

У курортному місті Марбелья в Іспанії можна знайти чимало місць на пляжі, щоб поніжитися на сонці. На відміну від літа, не доведеться шукати вільну терасу просто неба, щоб насолодитися заходом сонця.

Зима тут є ідеальним сезоном для гольфу, походів та прогулянок. Можна вирушити на пагорби та насолодитися захопливими краєвидами.

Взимку також варто вирушити на закупи у торгові бутіки у Пуерто-Банус.

Сонячні пляжі Канарських островів

Завдяки близькості до африканського узбережжя Канарські острови мають теплий клімат упродовж року із 300 сонячних днів.

Туристи можуть обрати Тенеріфе, Лансароте, Фуертевентура та Гран-Канарію, де є багато розваг і піщаних пляжів для відпочинку, залежно від того, що вони шукають.

Фото: Відпочинок на Тенеріфе (pixabay.com)

Водночас варто бути готовими, що багато курортів на островах залишаються людними протягом більшої частини року.

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