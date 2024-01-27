Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимой

Зимой многим жителям Европы не хватает солнца, но отправиться в далекие теплые страны на отдых может позволить себе не каждый. В то же время до локаций, где можно загорать и наслаждаться теплой погодой, рукой подать.

В каких европейских странах можно попасть "из зимы в лето", РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Живописное побережье Мадейры, Португалия

Мадейра является одним из самых экзотических островов Европы, где глаз радуют захватывающие пейзажи: пышные зеленые ландшафты, ботанические сады, живописные побережья, пляжи и горы.

Температура зимой там колеблется около 21°C, дни солнечные, хотя бывают и ливни, которые длятся недолго.

Любители природы могут прогуляться вдоль зигзагообразной сети рукотворных каналов, предназначенных для орошения сельскохозяйственных полей вокруг острова. В столице острова Фуншал туристам не придется скучать благодаря великолепной архитектуре и бурной ночной жизни.

Фото: Пейзажи на Мадейре (pixabay.com)

Круглогодичный отдых в Сицилии, Италия

Сицилия является круглогодичным направлением благодаря мягкому средиземноморскому климату. Даже в середине января средняя температура удерживается около 16°C с периодами яркого солнечного света.

Зимой на острове меньше людей, туристы могут свободно гулять по живописным улицам городов, любоваться архитектурой и археологическими достопримечательностями.

Фото: Архитектура на Сицилии (pixabay.com)

В феврале на Сицилии начинается цветение миндаля – деревья покрываются белым или розовым цветом.

Зимой на острове проводятся фестивали. В начале февраля фестиваль святой Агаты в Катании проводится в честь святого покровителельницы города, а в Агридженто в декабре можно было попасть на фестивали в честь драматурга Пиранделло.

Самая солнечная зима – на Кипре

Самые теплые зимы в Средиземноморье – на Кипре. Температура колеблется около 17°C, а в течение дня не менее 5 часов светит солнце. Эта погода комфортна и для путешествий, и для изучения достопримечательностей острова, и просто для легкого загара в обеденное время на террасе.

Фото: Пустой пляж на Кипре зимой (unsplash.com)

Самые красивые пляжи Кипра – в Пафосе, оживленная ночная жизнь – в Лимассоле. А самые лучшие музеи и рестораны можно найти в столице островной страны Никосии.

Одно из преимуществ Кипра – зимой туры стоят недорого.

Солнце и достопримечательности на Мальте

На солнечной Мальте находятся не менее девяти объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимой дождь почти не идет, а температура около 16°C, поэтому гулять по улицам Валлетты приятно. Там есть много гаваней, красивых рыболовных деревушек, скал и скалистых бухт, которые следует исследовать. Еще можно побродить в нетронутой сельской местности.

Для поездки на лодке можно отправиться на соседний остров Гозо, где находятся Джгантия – самый старый и впечатляющий мегалитический комплекс на Мальте. Он старше египетских пирамид.

Фото: Туризм на Мальте (pixabay.com)

Шоппинг и загар в Испании

В курортном городе Марбелья в Испании можно найти много мест на пляже, чтобы понежиться на солнце. В отличие от лета, не придется искать свободную террасу под открытым небом, чтобы насладиться закатом.

Зима здесь является идеальным сезоном для гольфа, походов и прогулок. Можно отправиться на холмы и насладиться увлекательными видами.

Зимой также следует отправиться за покупками в торговые бутики в Пуэрто-Банус.

Солнечные пляжи Канарских островов

Благодаря близости к африканскому побережью на Канарских островах теплый климат в течение года с 300 солнечных дней.

Туристы могут выбрать Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура и Гран-Канарию, где много развлечений и песчаных пляжей для отдыха, в зависимости от того, что они ищут.

Фото: Отдых на Тенерифе (pixabay.com)

В то же время стоит быть готовым, что многие курорты на островах остаются людными в течение большей части года.

Напомним, мы писали, в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы.

Также мы писали о самых дешевых лыжных курортах Европы. В рейтинге – локации для отдыха с детьми.