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Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зими

Вівторок 16 січня 2024 08:13
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Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зими Фото: Курорт Церматт у Швейцарії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Гірськолижний сезон в Європі у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.

РБК-Україна розповідає про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням "ціна-якість".

На яких лижних курортах Європи відпочити найдешевше

Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих.

Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки рейтинг найдешевших сімейних курортів Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.

У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5–6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.

Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.

Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зимиФото: Курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині (wikipedia.org)

Бансько в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце – після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Бансько.

Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.

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Скільки коштує відпочинок на бюджетних курортах Європи

Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.

У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.

Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.

Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зимиФото: Курорт Боровець, Болгарія (wikimedia.org)

Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб’є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).

До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).

Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).

Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зимиФото: Курорт Церматт у Швейцарії виявився найдорожчим (unsplash.com)

Повний список кращих курортів для відпочинку з родиною:

  1. Ягоріна, Боснія і Герцеговина
  2. Пассо Тонале, Італія
  3. Бардонеккья, Італія
  4. Бейтостолен, Норвегія
  5. Банско, Болгарія
  6. Рауріс, Австрія
  7. Рука, Фінляндія
  8. Ла-Тюїль, Італія
  9. Кранська Гора, Словенія
  10. Гейло, Норвегія

Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зимиФото: Бансько, Болгарія (unsplash.com)

Найкращі курорти для відпочинку дорослих:

  1. Бардонеккья, Італія
  2. Боровець, Болгарія
  3. Ле Корб'є, Франція
  4. Лівіньо, Італія
  5. Саузе, Італія
  6. Бансько, Болгарія
  7. Бакейра-Берет, Іспанія
  8. Сестрієре, Італія
  9. Ла Туїль, Італія
  10. Рука, Фінляндія

Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зимиФото: Бардонеккія, П'ємонт (wikipedia.org)

Тренди зимового відпочинку в сезоні 2024

Цього сезону можна виділити деякі тенденції, пишуть у дослідженні.

  • Ціни на відпочинок у порівнянні з минулим роком зросли на більшості курортів. На чверті локацій вони впали. Але туристи не втрачають інтересу до зимового відпочинку, і попит на європейський гірськолижний відпочинок залишається високим.
  • Італійські курорти знову переважають в рейтингу найцікавіших, посідаючи п’ять із десяти найкращих місць.
  • Франція вперше опинилася в трійці найкращих лижних курортів для дорослих.
  • Швейцарські курорти знову визнані найдорожчими.
  • Три нові в рейтингу курорти – Бейтостоллен (4 місце) і Гейло (10 місце) у Норвегії а також Кранська Гора (9 місце) у Словенії – також увійшли до десятки найвигідніших сімейних курортів.

Тим часом відпочинок в українських Карпатах взимку часто асоціюється із катанням на лижах на засніжених схилах. Але велика кількість туристів зараз – це жінки з дітьми, яких таке дозвілля не завжди цікавить. Ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку.

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