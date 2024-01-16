Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зими
Гірськолижний сезон в Європі – у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.
РБК-Україна розповідає про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням "ціна-якість".
На яких лижних курортах Європи відпочити найдешевше
Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих.
Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки рейтинг найдешевших сімейних курортів Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.
У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5–6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.
Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.
Фото: Курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині (wikipedia.org)
Бансько в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце – після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Бансько.
Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.
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Скільки коштує відпочинок на бюджетних курортах Європи
Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.
У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.
Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.
Фото: Курорт Боровець, Болгарія (wikimedia.org)
Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб’є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).
До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).
Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).
Фото: Курорт Церматт у Швейцарії виявився найдорожчим (unsplash.com)
Повний список кращих курортів для відпочинку з родиною:
- Ягоріна, Боснія і Герцеговина
- Пассо Тонале, Італія
- Бардонеккья, Італія
- Бейтостолен, Норвегія
- Банско, Болгарія
- Рауріс, Австрія
- Рука, Фінляндія
- Ла-Тюїль, Італія
- Кранська Гора, Словенія
- Гейло, Норвегія
Фото: Бансько, Болгарія (unsplash.com)
Найкращі курорти для відпочинку дорослих:
- Бардонеккья, Італія
- Боровець, Болгарія
- Ле Корб'є, Франція
- Лівіньо, Італія
- Саузе, Італія
- Бансько, Болгарія
- Бакейра-Берет, Іспанія
- Сестрієре, Італія
- Ла Туїль, Італія
- Рука, Фінляндія
Фото: Бардонеккія, П'ємонт (wikipedia.org)
Тренди зимового відпочинку в сезоні 2024
Цього сезону можна виділити деякі тенденції, пишуть у дослідженні.
- Ціни на відпочинок у порівнянні з минулим роком зросли на більшості курортів. На чверті локацій вони впали. Але туристи не втрачають інтересу до зимового відпочинку, і попит на європейський гірськолижний відпочинок залишається високим.
- Італійські курорти знову переважають в рейтингу найцікавіших, посідаючи п’ять із десяти найкращих місць.
- Франція вперше опинилася в трійці найкращих лижних курортів для дорослих.
- Швейцарські курорти знову визнані найдорожчими.
- Три нові в рейтингу курорти – Бейтостоллен (4 місце) і Гейло (10 місце) у Норвегії а також Кранська Гора (9 місце) у Словенії – також увійшли до десятки найвигідніших сімейних курортів.
Тим часом відпочинок в українських Карпатах взимку часто асоціюється із катанням на лижах на засніжених схилах. Але велика кількість туристів зараз – це жінки з дітьми, яких таке дозвілля не завжди цікавить. Ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку.
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