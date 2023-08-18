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"Сьогодні краще не їхати". На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто

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П'ятниця 18 серпня 2023 11:15
"Сьогодні краще не їхати". На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто Фото: Автомобілі на кордоні України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

На кордоні України у бік Польщі продовжують зростати черги напередодні вихідних. Про сотні автомобілів на пунктах пропуску у соцмережах почали попереджати з четверга.

Яка ситуація з чергами на виїзді з України 18 серпня зранку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Про великі скупчення легкових автомобілів на пунктах пропуску у бік Польщі попередили у групі Facebook "Granica/Кордон PL-UA", яка налічує понад 117 тисяч учасників.

"До Польщі краще сьогодні не їхати. На вечір буде ще гірше", – попереджають тих, хто планує поїздку.

У четвер на пунктах пропуску було від 90 до 140 машин. У коментарях користувачі пишуть, що вдалося проїхати кордон за 10-12 годин.

За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 18 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:

  • "Рава-Руська" – 200 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" – 140 легкових автомобілів, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Устилуг" – 80 легкових автомобілів, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" – 80 легкових автомобілів, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів"– 60 легкових автомобілів, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" – 40 легкових автомобілів, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ягодин" – 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Смільниця" – 50 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 30 легкових автомобілів, із Угорщиною – 77 легкових автомобілів на 5 пунктах пропуску (максимально 25 в одній черзі) та 5 автобусів. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.

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