"Сьогодні краще не їхати". На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто

На кордоні України у бік Польщі продовжують зростати черги напередодні вихідних. Про сотні автомобілів на пунктах пропуску у соцмережах почали попереджати з четверга.

Яка ситуація з чергами на виїзді з України 18 серпня зранку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Про великі скупчення легкових автомобілів на пунктах пропуску у бік Польщі попередили у групі Facebook "Granica/Кордон PL-UA", яка налічує понад 117 тисяч учасників.

"До Польщі краще сьогодні не їхати. На вечір буде ще гірше", – попереджають тих, хто планує поїздку.

У четвер на пунктах пропуску було від 90 до 140 машин. У коментарях користувачі пишуть, що вдалося проїхати кордон за 10-12 годин.

За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 18 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:

"Рава-Руська" – 200 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 140 легкових автомобілів, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Устилуг" – 80 легкових автомобілів, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 80 легкових автомобілів, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів"– 60 легкових автомобілів, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 40 легкових автомобілів, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ягодин" – 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Смільниця" – 50 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 30 легкових автомобілів, із Угорщиною – 77 легкових автомобілів на 5 пунктах пропуску (максимально 25 в одній черзі) та 5 автобусів. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.

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