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"Сегодня лучше не ехать". На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 11:15
"Сегодня лучше не ехать". На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто Фото: Автомобили на границе Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

На границе Украины в сторону Польши продолжают расти очереди накануне выходных. О сотнях автомобилей на пунктах пропуска в соцсетях начали предупреждать с четверга.

Какая ситуация с очередями на выезде из Украины утром 18 августа, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

О больших скоплениях легковых автомобилей на пунктах пропуска в сторону Польши предупредили в группе Facebook "Granica/Граница PL-UA", насчитывающей более 117 тысяч участников.

"В Польшу лучше сегодня не ехать. На вечер будет еще хуже", – предупреждают планирующих поездку.

В четверг на пунктах пропуска было от 90 до 140 машин. В комментариях пользователи пишут, что удалось проехать границу за 10-12 часов.

По данным Госпогранслужбы, на 9 утра 18 августа на пунктах пропуска на границе с Польшей были следующие очереди:

  • "Рава-Русская" – 200 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 140 легковых автомобилей, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Устилуг" – 80 легковых автомобилей, 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" – 80 легковых автомобилей, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" – 60 легковых автомобилей, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 40 легковых автомобилей, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ягодин" – 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Смольница" – 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

В очередях на границе со Словацкой Республикой насчитывалось 30 легковых автомобилей, с Венгрией – 77 легковых автомобилей на 5 пунктах пропуска (максимально 25 в одной очереди) и 5 автобусов. На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе.

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