Сніг та гори. Недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими

Відпочинок у Європі дорожчає разом із вартістю життя. Але це не привід відмовлятися від зимової відпустки із катанням на лижах у горах.

Де можна знайти гірськолижні курорти за доступною ціною як альтернативу найвідомішим локаціям, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

На словацькому курорті Ясна готелі – за 25 євро

Відпочинок у горах – традиційно недешевий варіант відпустки. Не виняток і лижний сезон 2023/24. Втім, обирати відомі гірськолижні курорти не обов'язково, адже в Європі є менш популярні локації за доступнішою ціною.

"Незалежно від того, з міркувань бюджету чи у пошуках "прихованої перлини" є кілька чудових альтернатив класиці", – каже співзасновник туристичного агентства Heidi Маркус Блант.

Ця онлайн-платформа спеціалізується на відпочинку на вихідні та на маловідомих напрямках. Засновники підказують кілька гірськолижних курортів у Європі, які допоможуть зекономити на зимовому відпочинку.

Наприклад, ті, хто захоплюється позатрасовим катанням, можуть замість французького курорту Шамоні обрати Ясну в Словаччині. Якщо в Шамоні абонемент на підйомник може коштувати до 74 євро на день у високий сезон, то у Ясні – приблизно 59 євро на дорослого на день у високий сезон. Житло також недороге, лише 25 євро за ніч у готелі зі сніданками.

Фото: Курорт Ясна у Словаччині (unsplash.com)

Словацький курорт невеликий, із кількома схилами, доступними для менш досвідчених спортсменів, але там гарний доступ до багатьох позатрасових маршрутів із кількома зонами для фрірайду. Зазвичай також небагато людей і є шанси знайти ділянки недоторканого снігу.

Бюджетний курорт у Франції в селі Морійон

На південному сході Франції є відомий курорт Ле-Же із мальовничим краєвидом на гірський масив Монблан. Але бюджетніший відпочинок у селі Морійон в тому ж регіоні.

Ця локація набагато тихіша, але при цьому є чудовою базою для вивчення величезного гірськолижного району. Там кращий сніговий покрив, ніж у Порт дю Солей, дещо нижчі ціни на ліфт-пас (53,5 євро проти 58,5 євро на день) і доступ до 265 км схилів.

Фото: Краєвид у Морійоні (unsplash.com)

Морійон також відомий різноманітними заходами після катання на лижах: катання на ковзанах, санках і польоти на вертольоті. Там можна організувати ідеальний відпочинок, якщо подорожувати із сім'єю.

Розкішний курорт за доступною ціною в горах Австрії

Місто Целль-ам-Зее на березі озера в Австрії туристи знають за дорогими готелями. Але з обмеженим бюджетом можна також зупинитися у готелі високого класу – на гірськолижному курорті Зеефельд.

Його гірськолижна зона менша, ніж Целль-ам-Зеє, але у самому мальовничому місті вистачає шикарних курортів та спа. У Зеефельді такі самі краєвиди на гори. А на схилах курорту можна нерідко побачити зірок лижного спорту, які тренуються.

Фото: Краєвиди у Зеефельді (unsplash.com)

Відпочинок може коштувати приблизно удвічі дешевше, ніж відпустка у у Целль-ам-Зее, залежно від обраного розміщення.

Відпочинок із дітьми варто запланувати в Норвегії

У Франції є чудовий курорт Аворіаз із багатьма трасами для початківців. Але для тих, хто планує відпочинок із дітьми, є цікава альтернатива – найбільший гірськолижний курорт Норвегії Трюсіль.

Його нерідко називають кращим курортом країни для сімейного катання на лижах. Там є великий вибір схилів різних рівнів. Дістатися до курорту можна лише за 40 хв їзди від аеропорту Скандинавські гори.

Фото: Гірськолижний курорт у Норвегії (unsplash.com)

Для дітей пропонується безкоштовний догляд та пологі схили з короткими чергами до підйомника.

Високогірний курорт у французьких Альпах

Високогірний курорт Тінь у Франції гарантує сніжний покрив навіть у теплі зими. Але це не єдиний варіант, щоб покататися на лижах на вихідні.

Високо у південних французьких Альпах курорт Ізола також замітає снігом. Там є великий вибір різних схилів, від ділянок для початківців та лижників середнього рівня до складних позатрасових маршрутів.

Фото: Схили на курорті Ізола (unsplash.com)

Цей курорт зручний для багатьох туристів тим, що дістатися до нього від аеропорту можна за 1 годину і 15 хвилин, тоді як до Тіня дорога займе 3,5 години. Це суттєво зекономить час для відпочинку на вихідні.

Тим часом, через наслідки глобального потепління, яке призвело до відсутності снігу, гірськолижний курорт у французьких Альпах Ла-Самбуї назавжди припиняє роботу.

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