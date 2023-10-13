Сніг та гори. Недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими

Відпочинок у Європі дорожчає разом із вартістю життя. Але це не привід відмовлятися від зимової відпустки із катанням на лижах у горах.
Де можна знайти гірськолижні курорти за доступною ціною як альтернативу найвідомішим локаціям, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.
Відпочинок у горах – традиційно недешевий варіант відпустки. Не виняток і лижний сезон 2023/24. Втім, обирати відомі гірськолижні курорти не обов'язково, адже в Європі є менш популярні локації за доступнішою ціною.
"Незалежно від того, з міркувань бюджету чи у пошуках "прихованої перлини" є кілька чудових альтернатив класиці", – каже співзасновник туристичного агентства Heidi Маркус Блант.
Ця онлайн-платформа спеціалізується на відпочинку на вихідні та на маловідомих напрямках. Засновники підказують кілька гірськолижних курортів у Європі, які допоможуть зекономити на зимовому відпочинку.
Наприклад, ті, хто захоплюється позатрасовим катанням, можуть замість французького курорту Шамоні обрати Ясну в Словаччині. Якщо в Шамоні абонемент на підйомник може коштувати до 74 євро на день у високий сезон, то у Ясні – приблизно 59 євро на дорослого на день у високий сезон. Житло також недороге, лише 25 євро за ніч у готелі зі сніданками.
Словацький курорт невеликий, із кількома схилами, доступними для менш досвідчених спортсменів, але там гарний доступ до багатьох позатрасових маршрутів із кількома зонами для фрірайду. Зазвичай також небагато людей і є шанси знайти ділянки недоторканого снігу.
На південному сході Франції є відомий курорт Ле-Же із мальовничим краєвидом на гірський масив Монблан. Але бюджетніший відпочинок у селі Морійон в тому ж регіоні.
Ця локація набагато тихіша, але при цьому є чудовою базою для вивчення величезного гірськолижного району. Там кращий сніговий покрив, ніж у Порт дю Солей, дещо нижчі ціни на ліфт-пас (53,5 євро проти 58,5 євро на день) і доступ до 265 км схилів.
Морійон також відомий різноманітними заходами після катання на лижах: катання на ковзанах, санках і польоти на вертольоті. Там можна організувати ідеальний відпочинок, якщо подорожувати із сім'єю.
Місто Целль-ам-Зее на березі озера в Австрії туристи знають за дорогими готелями. Але з обмеженим бюджетом можна також зупинитися у готелі високого класу – на гірськолижному курорті Зеефельд.
Його гірськолижна зона менша, ніж Целль-ам-Зеє, але у самому мальовничому місті вистачає шикарних курортів та спа. У Зеефельді такі самі краєвиди на гори. А на схилах курорту можна нерідко побачити зірок лижного спорту, які тренуються.
Відпочинок може коштувати приблизно удвічі дешевше, ніж відпустка у у Целль-ам-Зее, залежно від обраного розміщення.
У Франції є чудовий курорт Аворіаз із багатьма трасами для початківців. Але для тих, хто планує відпочинок із дітьми, є цікава альтернатива – найбільший гірськолижний курорт Норвегії Трюсіль.
Його нерідко називають кращим курортом країни для сімейного катання на лижах. Там є великий вибір схилів різних рівнів. Дістатися до курорту можна лише за 40 хв їзди від аеропорту Скандинавські гори.
Для дітей пропонується безкоштовний догляд та пологі схили з короткими чергами до підйомника.
Високогірний курорт Тінь у Франції гарантує сніжний покрив навіть у теплі зими. Але це не єдиний варіант, щоб покататися на лижах на вихідні.
Високо у південних французьких Альпах курорт Ізола також замітає снігом. Там є великий вибір різних схилів, від ділянок для початківців та лижників середнього рівня до складних позатрасових маршрутів.
Цей курорт зручний для багатьох туристів тим, що дістатися до нього від аеропорту можна за 1 годину і 15 хвилин, тоді як до Тіня дорога займе 3,5 години. Це суттєво зекономить час для відпочинку на вихідні.
Тим часом, через наслідки глобального потепління, яке призвело до відсутності снігу, гірськолижний курорт у французьких Альпах Ла-Самбуї назавжди припиняє роботу.
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