Снег и горы. Недорогие курорты Европы для катания на лыжах этой зимой

Отдых в Европе дорожает вместе со стоимостью жизни. Но это не повод отказываться от зимнего отпуска с катанием на лыжах в горах.

Где можно найти горнолыжные курорты по доступной цене в качестве альтернативы самым известным локациям, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

На словацком курорте Ясна отели – за 25 евро

Отдых в горах – традиционно недешевый вариант отпуска. Не исключение и лыжный сезон 2023/24. Впрочем, выбирать известные горнолыжные курорты не обязательно, ведь в Европе есть менее популярные локации по более доступной цене.

"Независимо от того, из соображений бюджета или в поисках "скрытой жемчужины" есть несколько замечательных альтернатив классике", – говорит соучредитель туристического агентства Heidi Маркус Блант.

Эта онлайн-платформа специализируется на отдыхе на выходных и по малоизвестным направлениям. Основатели подсказывают несколько горнолыжных курортов в Европе, которые помогут сэкономить на зимнем отдыхе.

К примеру, те, кто увлекается внетрассовым катанием, могут вместо французского курорта Шамони выбрать Ясну в Словакии. Если в Шамони абонемент на подъемник может стоить до 74 евро в день в высокий сезон, то в Ясне – примерно 59 евро на взрослого в день в высокий сезон. Жилье также недорогое, всего 25 евро за ночь в отеле с завтраками.

Фото: Курорт Ясна в Словакии (unsplash.com)

Словацкий курорт небольшой, с несколькими склонами, доступными для менее опытных спортсменов, но там хороший доступ ко многим внетрассовым маршрутам с несколькими зонами для фрирайда. Обычно также немного людей и есть шансы найти участки нетронутого снега.

Бюджетный курорт во Франции в селе Морийон

На юго-востоке Франции есть известный курорт Ле-Же с живописным видом на горный массив Монблан. Но более бюджетный отдых в селе Морийон в том же регионе.

Эта локация гораздо тише, но при этом является прекрасной базой для изучения огромного горнолыжного района. Там лучший снежный покров, чем у Порт дю Солей, несколько ниже цены на лифт-пасс (53,5 евро против 58,5 евро в день) и доступ к 265 км склонов.

Фото: Пейзаж в Морийоне (unsplash.com)

Морийон также известен разнообразными мероприятиями после катания на лыжах: катания на коньках, санях и полеты на вертолете. Там можно организовать идеальный отдых, если путешествовать с семьей.

Роскошный курорт по доступной цене в горах Австрии

Город Целль-ам-Зее на берегу озера в Австрии туристы знают по дорогим отелям. Но с ограниченным бюджетом можно остановиться в отеле высокого класса – на горнолыжном курорте Зеефельд.

Его горнолыжная зона меньше, чем Целль-ам-Зее, но в самом живописном городе хватает шикарных курортов и спа. В Зеефельде такие же виды на горы. А на склонах курорта можно нередко увидеть звезд лыжного спорта, которые тренируются.

Фото: Пейзажи в Зеефельде (unsplash.com)

Отдых может стоить примерно вдвое дешевле, чем отпуск в Целль-ам-Зее, в зависимости от выбранного размещения.

Отдых с детьми стоит запланировать в Норвегии

Во Франции есть прекрасный курорт Авориаз со многими трассами для начинающих. Но для тех, кто планирует отдых с детьми, есть интересная альтернатива – самый большой горнолыжный курорт Норвегии Трюсиль.

Его часто называют лучшим курортом страны для семейного катания на лыжах. Там есть большой выбор склонов разных уровней. Добраться до курорта можно всего за 40 мин езды от аэропорта Скандинавские горы.

Фото: Горнолыжный курорт в Норвегии (unsplash.com)

Для детей предлагается бесплатный уход и пологие склоны с короткими очередями к подъемнику.

Высокогорный курорт во французских Альпах

Высокогорный курорт Тинь во Франции гарантирует снежный покров даже в теплые зимы. Но это не единственный вариант, чтобы покататься на лыжах на выходные.

Высоко в южных французских Альпах курорт Изола также заметает снегом. Там большой выбор различных склонов, от участков для начинающих и лыжников среднего уровня до сложных внетрассовых маршрутов.

Фото: Склоны на курорте Изола (unsplash.com)

Этот курорт удобен для многих туристов тем, что добраться до него от аэропорта можно за 1 час и 15 минут, в то время как до Тиня дорога займет 3,5 часа. Это существенно сэкономит время для отдыха на выходные.

Между тем из-за последствий глобального потепления, которое привело к отсутствию снега, горнолыжный курорт во французских Альпах Ла-Самбуи навсегда прекращает работу.

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