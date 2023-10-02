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Немає снігу. Гірськолижний курорт у Європі закривається назавжди через зміни клімату

Понеділок 02 жовтня 2023 13:10
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Немає снігу. Гірськолижний курорт у Європі закривається назавжди через зміни клімату Фото: Гірськолижний курорт Ла-Самбуї у Франції (fr.wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Через наслідки глобального потепління, яке призвело до відсутності снігу, гірськолижний курорт у французьких Альпах Ла-Самбуї назавжди припиняє роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Затишний сімейний курорт розташований поблизу великого гірськолижного району Франції Труа-Валле. Останнім часом туристам там пропонували лише один місяць катання на лижах протягом зимового сезону.

Мер міста Ла-Самбуї Жак Далекс заявив, що в минулому на курорті був занадто короткий сезон, який раніше зазвичай тривав з 1 грудня по 30 березня. Однак останнім часом курорт ледве залишався відкритим менш як п'ять тижнів у січні й лютому.

Ця неприємна ситуація призвела до річного операційного дефіциту приблизно в 500 000 євро. Водночас лише обслуговування гірськолижних підйомників спричинило щорічні витрати у 80 000 євро.

Відео: Курорт Ла-Самбуї (youtube.com/Paws Travel)

На курорті Ла-Самбуї є лише три гірськолижні підйомники та обмежена кількість лижних схилів, найвища точка яких досягає висоти 1850 метрів.

У 2023 році через малу кількість снігу курорт пропрацював лише кілька тижнів у січні та лютому і зіткнувся з річними фінансовими втратами близько 500 000 євро.

Ла-Самбуї вирізняли доступні ціни. Це зробило курорт популярним серед родин, які їхали за справжніми альпійськими враженнями, не витрачаючи при цьому багато грошей. Семиденний скі-пас коштував лише 97 євро.

У вересні 2023 року на сайті курорту було опубліковано повідомлення про те, що він скоро закриється. У повідомленні висловили щиру вдячність усім за підтримку протягом останнього літа 2023 року і за чудові роки, проведені з відвідувачами.

Ла-Самбуї – один із багатьох французьких гірськолижних курортів, які стикаються з наслідками зміни клімату. Минулого року на Сен-Фірмені закрили гірськолижний підйомник, оскільки великий зимовий сезон і там скоротився з місяців до лише кількох тижнів через зміни клімату.

Активісти екологічної групи Mountain Wilderness у Франції повідомили, що з 2001 року демонтували 22 гірськолижні підйомники по всій країні. Крім того, за їхніми оцінками, у 59 різних регіонах Франції 106 гірськолижних підйомників виявилися покинутими, що теж характеризує проблему.

Згідно зі звітом у науковому журналі Nature Climate Change, 53% гірськолижних курортів у Європі, ймовірно, зіткнуться з "дуже високим ризиком", якщо глобальна температура підвищиться на два градуси Цельсія вище.

Нагадаємо, у Єгипті активно почали будувати високошвидкісну залізничну лінію між Хургадою і Луксором. Нова гілка залізничної мережі з'єднає всі види туристичних зон.

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