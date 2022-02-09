Словакия существенно упростила правила въезда: что изменится

В стране отменили перечень "стран риска" в связи с "Омикроном"

Словакия отменила особые условия для лиц, прибывающих из стран риска, связанного с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Словакия отменила перечень стран риска, связанного со штаммом коронавируса "Омикрон", и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска. С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, переболевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен", – говорится в сообщении.

Ранее даже те лица, которые перенесли болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и те, кто перенес болезнь, были обязаны регистрироваться в системе eHranica.

Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных - после каждого прибытия в Словакию.

Фото: Словакия отменила особые условия для лиц, прибывающих из стран риска, связанного с COVID-19 (unsplash.com/sebastian-schuppik)

Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию. Прекратить карантин можно после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после приезда в Словакию.

Напомним, ранее мы писали, что Португалия упрощает правила въезда для вакцинированных туристов.