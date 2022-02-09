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Словаччина значно спростила правила в'їзду: що зміниться

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Середа 09 лютого 2022 13:53
Словаччина значно спростила правила в'їзду: що зміниться Фото: Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців (unsplash.com/thecarengineer)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні скасували список "країн ризику" у зв'язку з "Омікроном"

Словаччина скасувала особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику, пов'язаного із COVID-19. Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

"Словаччина скасувала перелік країн ризику, пов'язаного зі штамом коронавірусу "Омікрон", та особливі умови для осіб, які прибувають з країн ризику. Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", – йдеться у повідомленні.

Раніше навіть ті особи, які перенесли хворобу, були зобов'язані на карантин. Щеплені та ті, хто переніс хворобу, були зобов'язані реєструватися в системі eHranica.

Зараз реєстрація в eHranice залишається обов'язковою для невакцинованих – після кожного прибуття до Словаччини.

Словаччина значно спростила правила в'їзду: що зміниться

Фото: Словаччина скасувала особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику, пов'язаного із COVID-19 (unsplash.com/sebastian-schuppik)

Щодо карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини. Припинити карантин можна після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після приїзду до Словаччини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Португалія полегшує правила в'їзду для вакцинованих туристів.

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