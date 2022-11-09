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Скучили за домом. Скільки українців хочуть повернутися з-за кордону

Фото: Українські біженці (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Переважна більшість українців, які залишили свої домівки через війну, готові повернутися, щойно це стане можливим. За кордоном хочуть залишитися тільки 6% біженців.

Удвічі більше українців готові залишатися на новому місці в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на evacuation.city.

Чому українці хочуть повернутися додому: причини

Настрої українців під час війни вивчали дослідники компанії Gradus за підтримки ЄС. У жовтні опитували мешканців міст із населенням понад 50 тисяч мешканців.

На запитання, чи хочуть вони повернутися додому з-за кордону за першої можливості, ствердно відповіли 77% біженців. Інші відповідали так:

  • 6% – хочуть залишитися на новому місці;
  • 2% – обирають інше;
  • 15% – важко відповісти.

При цьому залишитися за кордоном мають можливість близько 72% українців.

  • 21% – не мають такої можливості;
  • 8% – важко відповісти.

Причини, з яких українці хочуть повернутися в Україну:

  • 65% – безпека у їхньому населеному пункті;
  • 49% – повернення до звичного життя;
  • 40% – наявність житла в Україні;
  • 38% – любов до України;
  • 37% – бажання жити і розвиватися в Україні.

Фото: В іншій країні хочуть залишитися 6% українців (gettyimages.com)

Серед перешкод, які заважають повернутися в Україну, наші співгромадяни називають:

  • 71% – відсутність безпеки у населеному пункті;
  • 30% – не мають оплачуваної роботи в Україні;
  • 20% – не мають або втратили житло в Україні;
  • 17% – мають кращі умови в країні перебування;
  • 12% – мають житло у країні перебування;
  • 11% – не мають можливості повторно виїхати за кордон;
  • 10% – не мають доступу до якісної медицини вдома;
  • 9% – мають перспективи розвитку за кордоном;
  • 8% – мають оплачувану роботу у іншій країні;
  • 7% – не мають доступу до якісної освіти в Україні.

Чимало переселенців хочуть залишитися на нових місцях в Україні

Згідно опитування, кількість переселенців, які хочуть повернутися додому за першої нагоди – ще вища. Таких серед ВПО – 76%.

  • 49% мають можливість залишитися на новому місці проживання ;
  • 13% – хочуть залишитися на новому місці проживання;
  • 11% – вагаються з відповіддю.

Також 41% опитаних відповіли, що не мають можливості повернутися додому.

Нагадаємо, ми писали, як перевірити заборону на виїзд за кордон.

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