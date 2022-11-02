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Кредит або аліменти. Як перевірити заборону на виїзд за кордон

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Середа 02 листопада 2022 17:06
Кредит або аліменти. Як перевірити заборону на виїзд за кордон Фото: Кордон України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які мають борги чи не сплачені аліменти, можуть мати обмеження на виїзд за кордон. Перевірити заборону на перетин кордону можливо онлайн.

Що варто знати про правила виїзду та на кого може бути накладено обмеження, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на юриста Вікторію Корєтнік.

Передбачено декілька випадків, коли може бути накладено заборону. Серед них - борги, несплачені аліменти, зазначає фахівець.

Про обмеження на виїзд можна дізнатися кількома способами. Один із них - подати письмовий запит (особисто або поштою в конверті) до Державної прикордонної служби України.

Також можна перевірити самостійно онлайн:
Реєстр боржників;
Реєстр судових рішень;
Реєстр виконавчих проваджень;
Реєстр заборгованості по податкам;
Реєстр по штрафам за порушення ПДР.

Обмежити право особи вільно виїжджати за кордон у разі несплаченого боргу може тільки суд, пояснює фахівець.

"Наявність заборгованості перед банком або МФО не впливає на виїзд з країни, а банк не може заборонити свободу переміщень. Заборона на виїзд за кордон за борги, пов’язані з іпотекою або будь-яким іншим кредитом, виноситься тільки в судовому порядку", - зауважує Вікторія Корєтнік.

Кредит або аліменти. Як перевірити заборону на виїзд за кордонФото: Перевірка на українському кордоні (gettyimages.com)

Вона пояснює: якщо банк надсилає повідомлення про заборгованість, справа може дійти до суду, а відповідно – і до виконавчого провадження, арешту рахунків, іншого майна та обмеження права виїзду за кордон.

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