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Соскучились по дому. Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы

Фото: Украинские беженцы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подавляющее большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, готовы вернуться, как только это станет возможным. За границей хотят остаться только 6% беженцев.

Вдвое больше украинцев готовы оставаться на новом месте в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на evacuation.city.

Почему украинцы хотят вернуться домой: причины

Настроение украинцев во время войны изучали исследователи компании Gradus при поддержке ЕС. В октябре опрашивали жителей городов с населением более 50 тысяч человек.

На вопрос, хотят ли они вернуться домой из-за границы при первой возможности, утвердительно ответили 77% беженцев. Другие отвечали так:

  • 6% – хотят остаться на новом месте;
  • 2% – выбирают другое;
  • 15% – затруднились ответить.

При этом остаться за границей имеют возможность около 72% украинцев.

  • 21% – не имеют такой возможности;
  • 8% – затруднились ответить.

Причины, по которым украинцы хотят вернуться в Украину:

  • 65% – безопасность в их населенном пункте;
  • 49% – возвращение к привычной жизни;
  • 40% – наличие жилья в Украине;
  • 38% – любовь к Украине;
  • 37% – желание жить и развиваться в Украине.

Фото: В другой стране хотят остаться 6% украинцев (gettyimages.com)

Среди препятствий, мешающих вернуться в Украину, наши сограждане называют:

  • 71% – отсутствие безопасности в населенном пункте;
  • 30% не имеют оплачиваемой работы в Украине;
  • 20% – не имеют или потеряли жилье в Украине;
  • 17% – имеют лучшие условия в стране пребывания;
  • 12% – имеют жилье в стране пребывания;
  • 11% – не имеют возможности повторно выехать за границу;
  • 10% – не имеют доступа к качественной медицине дома;
  • 9% – имеют перспективы развития за границей;
  • 8% – имеют оплачиваемую работу в другой стране;
  • 7% – не имеют доступа к качественному образованию в Украине.

Многие переселенцы хотят остаться на новых местах в Украине

Согласно опросу, количество переселенцев, которые хотят вернуться домой при первой возможности – еще выше. Таких среди ВПЛ – 76%.

  • 49% имеют возможность остаться на новом месте жительства;
  • 13% – хотят остаться на новом месте жительства;
  • 11% – затрудняются с ответом.

Также 41% опрошенных ответили, что не имеют возможности вернуться домой.

Напомним, мы писали, как проверить запрет на выезд за границу.

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