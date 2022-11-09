Соскучились по дому. Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы

Подавляющее большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, готовы вернуться, как только это станет возможным. За границей хотят остаться только 6% беженцев.
Вдвое больше украинцев готовы оставаться на новом месте в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на evacuation.city.
Настроение украинцев во время войны изучали исследователи компании Gradus при поддержке ЕС. В октябре опрашивали жителей городов с населением более 50 тысяч человек.
На вопрос, хотят ли они вернуться домой из-за границы при первой возможности, утвердительно ответили 77% беженцев. Другие отвечали так:
При этом остаться за границей имеют возможность около 72% украинцев.
Причины, по которым украинцы хотят вернуться в Украину:
Фото: В другой стране хотят остаться 6% украинцев (gettyimages.com)
Среди препятствий, мешающих вернуться в Украину, наши сограждане называют:
Согласно опросу, количество переселенцев, которые хотят вернуться домой при первой возможности – еще выше. Таких среди ВПЛ – 76%.
Также 41% опрошенных ответили, что не имеют возможности вернуться домой.
Напомним, мы писали, как проверить запрет на выезд за границу.