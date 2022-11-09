Скучили за домом. Скільки українців хочуть повернутися з-за кордону
Переважна більшість українців, які залишили свої домівки через війну, готові повернутися, щойно це стане можливим. За кордоном хочуть залишитися тільки 6% біженців.
Удвічі більше українців готові залишатися на новому місці в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на evacuation.city.
Чому українці хочуть повернутися додому: причини
Настрої українців під час війни вивчали дослідники компанії Gradus за підтримки ЄС. У жовтні опитували мешканців міст із населенням понад 50 тисяч мешканців.
На запитання, чи хочуть вони повернутися додому з-за кордону за першої можливості, ствердно відповіли 77% біженців. Інші відповідали так:
- 6% – хочуть залишитися на новому місці;
- 2% – обирають інше;
- 15% – важко відповісти.
При цьому залишитися за кордоном мають можливість близько 72% українців.
- 21% – не мають такої можливості;
- 8% – важко відповісти.
Причини, з яких українці хочуть повернутися в Україну:
- 65% – безпека у їхньому населеному пункті;
- 49% – повернення до звичного життя;
- 40% – наявність житла в Україні;
- 38% – любов до України;
- 37% – бажання жити і розвиватися в Україні.
Фото: В іншій країні хочуть залишитися 6% українців (gettyimages.com)
Серед перешкод, які заважають повернутися в Україну, наші співгромадяни називають:
- 71% – відсутність безпеки у населеному пункті;
- 30% – не мають оплачуваної роботи в Україні;
- 20% – не мають або втратили житло в Україні;
- 17% – мають кращі умови в країні перебування;
- 12% – мають житло у країні перебування;
- 11% – не мають можливості повторно виїхати за кордон;
- 10% – не мають доступу до якісної медицини вдома;
- 9% – мають перспективи розвитку за кордоном;
- 8% – мають оплачувану роботу у іншій країні;
- 7% – не мають доступу до якісної освіти в Україні.
Чимало переселенців хочуть залишитися на нових місцях в Україні
Згідно опитування, кількість переселенців, які хочуть повернутися додому за першої нагоди – ще вища. Таких серед ВПО – 76%.
- 49% мають можливість залишитися на новому місці проживання ;
- 13% – хочуть залишитися на новому місці проживання;
- 11% – вагаються з відповіддю.
Також 41% опитаних відповіли, що не мають можливості повернутися додому.
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