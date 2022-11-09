Скучили за домом. Скільки українців хочуть повернутися з-за кордону

Переважна більшість українців, які залишили свої домівки через війну, готові повернутися, щойно це стане можливим. За кордоном хочуть залишитися тільки 6% біженців.

Удвічі більше українців готові залишатися на новому місці в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на evacuation.city.

Чому українці хочуть повернутися додому: причини

Настрої українців під час війни вивчали дослідники компанії Gradus за підтримки ЄС. У жовтні опитували мешканців міст із населенням понад 50 тисяч мешканців.

На запитання, чи хочуть вони повернутися додому з-за кордону за першої можливості, ствердно відповіли 77% біженців. Інші відповідали так:

6% – хочуть залишитися на новому місці;

2% – обирають інше;

15% – важко відповісти.

При цьому залишитися за кордоном мають можливість близько 72% українців.

21% – не мають такої можливості;

8% – важко відповісти.

Причини, з яких українці хочуть повернутися в Україну:

65% – безпека у їхньому населеному пункті;

49% – повернення до звичного життя;

40% – наявність житла в Україні;

38% – любов до України;

37% – бажання жити і розвиватися в Україні.

Фото: В іншій країні хочуть залишитися 6% українців (gettyimages.com)

Серед перешкод, які заважають повернутися в Україну, наші співгромадяни називають:

71% – відсутність безпеки у населеному пункті;

30% – не мають оплачуваної роботи в Україні;

20% – не мають або втратили житло в Україні;

17% – мають кращі умови в країні перебування;

12% – мають житло у країні перебування;

11% – не мають можливості повторно виїхати за кордон;

10% – не мають доступу до якісної медицини вдома;

9% – мають перспективи розвитку за кордоном;

8% – мають оплачувану роботу у іншій країні;

7% – не мають доступу до якісної освіти в Україні.

Чимало переселенців хочуть залишитися на нових місцях в Україні

Згідно опитування, кількість переселенців, які хочуть повернутися додому за першої нагоди – ще вища. Таких серед ВПО – 76%.

49% мають можливість залишитися на новому місці проживання ;

13% – хочуть залишитися на новому місці проживання;

11% – вагаються з відповіддю.

Також 41% опитаних відповіли, що не мають можливості повернутися додому.

Нагадаємо, ми писали, як перевірити заборону на виїзд за кордон.