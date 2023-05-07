Сонячна Сицилія. Мальовниче село платить 5000 євро, щоб до них переїхали

Муніципалітет Петралія Сопрана, розташований на південний схід від Палермо у регіоні Сицилія, пропонує грошові стимули для нових мешканців. За переїзд у цю локацію заплатять 5000 євро.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Село Петралія Сопрана, розташоване на високому мальовничому хребті, вважається одним із найкрасивіших в Італії. найбільший острів країни Сицилія, заманює іноземців розміреним життям посеред природи з великою кількістю сонця та середземноморськими продуктами.

Відео: Яскраві краєвиди Петралія Сопрана, Сицилія (youtube.com/Aerial Pictures)

"Петралія Сопрана вважається одним із найкрасивіших сіл Італії. Але якщо ви хочете там жити, вам потрібно швидко оформити заявку", – пише видання.

Заявки потрібно подати до 10 травня 2023 року. Бажаючі мають звернутися безпосередньо до місцевої ради Петралія Сопрана.

Фото: Петралія-Сопрана, панорама (uk.wikipedia.org)

Фото: Церква Богоматері Лорето (uk.wikipedia.org)

Село заманює нових мешканців виплатами в розмірі 5000 євро. Кошти доступні окремим особам або сім’ям, які вирішили переїхати на постійне місце проживання у цю локацію.

Щоб мати право на отримання гранту, учасники також повинні придбати – і, якщо необхідно, відреставрувати – власність у муніципалітеті.

Такою схемою стимулу приїзду в регіон влада сподівається повернути приріст населення. У Петралія Сопрана десятиліттями спостерігається депопуляція. Зараз тут мешкає 2992 людини, хоча раніше тут вирувало набагато активніше життя.

Фото: Вулиці Петралія Сопрана (uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, уряд Сардинії запропонує до 15 000 євро людям, які переїжджають в маленькі містечка і села острова. Таким чином хочуть боротися зі скороченням населення в невеликих населених пунктах.

Також ми писали, за якою ціною можна купити нерухомість в Італії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.