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Скільки українські біженці заробляють у Швейцарії: опитування

Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку війни до Швейцарії прибули понад 70 000 людей з України. Більшість українських біженців у цій країні хочуть більше працювати, свідчать результати масштабного опитування.

Скільки заробляють українці в цій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на swissinfo.ch.

Державний секретаріат у справах міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту) замовив Бернській Вищій школі прикладних наук (BFH) онлайн-опитування українських біженців. Всього у дослідженні у вересні-жовтні 2022 року взяли участь 8 000 осіб віком від 16 до 59 років із дозволом на проживання категорії S.

Виявилося, що приблизно 40% опитаних українських біженців у Швейцарії добре знають англійську мову, а 70% - мають вищу освіту.

Третина (36%) респондентів заявили, що активно шукають роботу, стільки ж хочуть працювати у Швейцарії.

Фото: Дві треті біженців хочуть працювати (gettyimages.com)

27% українців пройшли курс профтехонавчання або брали участь в одній з програм працевлаштування. Фактично працюють 15% опитаних. Три чверті тих, хто вже має роботу, хотіли б працювати більше.

Серед працевлаштованих зайнятість виглядає так: в середньому біженці працюють за ставкою 70% тижня – у 98% це був стандартний швейцарський трудовий договір, лише у 2% робота була у статусі самозайнятого працівника.

Ті біженці, які працювали за ставкою 70%, в середньому заробляли 4477 швейцарських франків на місяць (це 4880 доларів).

До слова, 9 листопада влада Швейцарії продовжила дію захисного статусу S для українців до 4 березня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що Словаччина продовжила тимчасовий захист українцям.

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